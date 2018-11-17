صحف أمريكية: "سي آي إيه" خلصت إلى أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي

نقلت صحف أمريكية عن مصادر مطلعة أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي هو الذي أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

المعلومات التي تم الكشف عنها تُناقض التحقيق السعودي الذي سعى لإبعاد الشّبهات عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي البارز في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

التفاصيل:

مصادر مطلعة أبلغت صحفا أمريكية كبرى مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز ووول ستريت جورنال ووكالات عالمية مثل وكالة رويترز بما خلصت إليه "سي آي إيه" بشأن مسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي.

مصدر أوضح أن الوكالة أطلعت جهات أخرى بالحكومة الأمريكية على استنتاجها الذي يتناقض مع تأكيدات الحكومة الأمريكية بعدم تورط الأمير محمد في هذا الأمر.

يمثل ما توصلت إليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أوضح تقييم أمريكي حتى الآن يربط الأمير محمد بهذه الجريمة بشكل مباشر.

صحيفة واشنطن بوست قالت نقلا عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية توصلت إلى استنتاجها بعد تقييم عدة مصادر للمخابرات من بينها اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان شقيق الأمير محمد وسفير السعودية بواشنطن مع خاشقجي.

قالت الصحيفة إن الأمير خالد أبلغ خاشقجي ضرورة ذهابه إلى القنصلية السعودية بإسطنبول للحصول على الوثائق التي يحتاجها من أجل زواجه من امرأة تركية وقدم له تأكيدات بأنه لن يمسه أذى.

الصحيفة أوضحت نقلا عن أشخاص على دراية بهذه المكالمة أنه لم يتضح ما إذا كان الأمير خالد كان يعرف أن خاشقجي سيُقتل ولكنه أجرى هذا الاتصال بناء على توجيهات شقيقه.

صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن قيادات بالكونغرس الأمريكي اطلعت يوم الخميس الماضي على تقييم وكالة المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي.

نفي سعودي:

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدثة باسم السفارة في واشنطن قولها في بيان إن "المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة، لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات".

السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان كتب على تويتر أن آخر اتصال أجراه مع خاشقجي كان عن طريق رسالة نصية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017 قبل عام تقريبا من موت خاشقجي، وقال "لم أتحدث معه مطلقا من خلال الهاتف وبالتأكيد لم اقترح عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب، أطلب من الحكومة الأمريكية نشر أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء".

واشنطن بوست قالت إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فحصت أيضا مكالمة من داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بعد قتل خاشقجي.

الصحيفة نقلت عن أشخاص استمعوا لهذه المكالمة قولهم إن ماهر مطرب، وهو مسؤول أمني كثيرا ما شوهد بجوار الأمير محمد بن سلمان، أجرى هذا الاتصال بسعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي وهو من كبار مساعديه، ليبلغه بأن العملية تمت.

خلفيات: