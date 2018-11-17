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شاهد| وزير الدفاع التركي: قتلة خاشقجي تحركوا بأوامر سلطات عليا

17/11/2018

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إن فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي لم يكن ليعمل وحده من دون أوامر من سلطات عليا.

جاءت تصريحات آكار خلال منتدى هاليفاكس الدولي للأمن في كندا.

أبرز تصريحات وزير الدفاع التركي
  • 18 شخصا ارتكبوا قاموا بارتكاب جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
  • جريمة قتل خاشقجي كانت بشكل متعمد ومخطط لها مسبقا.
  • بعض فريق اغتيال خاشقجي لديه حصانة دبلوماسية وربما حملوا بعض أجزاء جثمان خاشقجي معهم.
  • السعودية لم ترد حتى الآن على طلب تسليم 18 موقوفا لديهم على ذمة قضية خاشقجي.
  • تبادلنا ما لدينا من معلومات بشأن قضية خاشقجي مع دول عدة.
  • علاقاتنا جيدة مع الولايات المتحدة حتى وإن كان هناك اختلاف في بعض الملفات.
  • نطالب الولايات المتحدة بتسليم فتح الله غولن .
  • العلاقات مع الولايات المتحدة تحسنت كثيرا بعد تسليم القس أندرو برانسون.
  • هناك دوريات مشتركة أمريكية تركية في سوريا ونخطط لإزاحة وحدات حماية الشعب من منبج السورية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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