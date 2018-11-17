شاهد| وزير الدفاع التركي: قتلة خاشقجي تحركوا بأوامر سلطات عليا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إن فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي لم يكن ليعمل وحده من دون أوامر من سلطات عليا.

جاءت تصريحات آكار خلال منتدى هاليفاكس الدولي للأمن في كندا.

أبرز تصريحات وزير الدفاع التركي