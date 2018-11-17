شاهد: فرق الإنقاذ تبحث عن ألف مفقود في أسوأ حريق غابات بكاليفورنيا

واصلت فرق الطب الشرعي بحثها عن المزيد من الضحايا بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية فيما تحاول السلطات معرفة مصير نحو ألف شخص مفقود جراء أسوأ حريق غابات تشهده الولاية على الإطلاق.
التفاصيل:
- انتشلت فرق الإنقاذ رفات ما لا يقل عن 71 شخصا داخل وحول في بلدة باراديس التي تقع عند سفوح تلال سييرا وتبعد 280 كيلومترا شمال سان فرانسيسكو.
- البلدة كان يقطنها نحو 27 ألف شخص قبل أن يلتهمها حريق كامب فاير في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
- بعد أكثر من أسبوع على اندلاع الحريق، نجح رجال الإطفاء في حفر خطوط احتواء حول نحو 45% من قطر الحريق بينما زادت مساحة الأراضي المحترقة إلى نحو 142 ألف فدان.
- في ظل الخسائر البشرية الكبيرة والخسائر في الممتلكات يصبح هذا الحريق هو الأكثر تدميرا في تاريخ كاليفورنيا ويفرض تحديات إضافية لتوفير مأوى طويل الأمد للآلاف من السكان النازحين.
- قالت السلطات إن ما لا يقل عن 1100 من السكان الذين جرى إجلاؤهم نقلوا إلى 14 مأوى مؤقت في كنائس ومدارس ومراكز محلية بالمنطقة بينما صدرت أوامر بإجلاء أكثر من 47 ألفا آخرين.
- قال كوري هونيا قائد شرطة مقاطعة بيوت الليلة الماضية إن السلطات انتشلت رفات ثمانية ضحايا آخرين مما يرفع عدد قتلى الحريق إلى 71 قتيلا.
- يتزامن حريق كامب فاير مع سلسلة من الحرائق الأصغر في جنوب كاليفورنيا أبرزها وولزي فاير الذي أدى لمقتل ثلاثة أشخاص ودمر ما لا يقل عن 500 مبنى بالقرب من ساحل ماليبو غربي لوس أنجليس، ونجح رجال الإطفاء في احتواء 78% منه حتى مساء أمس الجمعة.
- تحقق السلطات لمعرفة الأسباب الدقيقة لحريقي كامب وولزي. وكانت شركات الكهرباء قد أبلغت عن وجود مشكلات في المعدات في نطاق الحريقين وقت اشتعالهما تقريبا.
- وانتشر الدخان المتصاعد من حريق كامب فاير على نطاق واسع. وتوقفت الدراسة أمس الجمعة في المدارس الحكومية في ساكرامنتو التي تبعد 150 كيلومترا إلى الجنوب وحتى سان فرانسيسكو وأوكلاند بسبب تدهور جودة الهواء.