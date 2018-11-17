شاهد: فرق الإنقاذ تبحث عن ألف مفقود في أسوأ حريق غابات بكاليفورنيا

وانتشر الدخان المتصاعد من حريق كامب فاير على نطاق واسع. وتوقفت الدراسة أمس الجمعة في المدارس الحكومية في ساكرامنتو التي تبعد 150 كيلومترا إلى الجنوب وحتى سان فرانسيسكو وأوكلاند بسبب تدهور جودة الهواء.