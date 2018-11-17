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سياسة|سريلانكا

شاهد: عراك وفوضى في البرلمان السريلانكي وسط أزمة سياسية

17/11/2018

سادت الفوضى قاعة برلمان سريلانكا لليوم الثاني أمس الجمعة لدى محاولة نواب مؤيدين لرئيس الوزراء المعين حديثا ماهيندا راجاباكسه منع إجراء تصويت ثان بالثقة.

التفاصيل:
  • قام نواب بإلقاء الكتب وعبوات المياه والصلصة الحارة في وجه رئيس المجلس، بعدما دعا لإجراء تصويت ثان بالثقة على ماهيندا راجاباكسه.
  • أيد النواب حجب الثقة عن راجاباكسه مما يعزز موقف رئيس الوزراء السابق رانيل ويكرمسينغ الذي يسعى للعودة لمنصبه.
  • وأبلغ مكتب رئيس البرلمان رئيس البلاد في خطاب بأن 122 نائبا من أصل 225 في المجلس وقعوا على عريضة سحب الثقة في نتيجة مماثلة لتصويت سابق لم يعترف به الرئيس.
  • كان الرئيس مايثريبالا سيريسينا قد دعا إلى إجراء تصويت ثان بعد أن رفض التصويت الأول.
  • من المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد يوم الاثنين، ويبدو أن الرئيس يواجه خيارا بين إعادة تعيين ويكرمسينغ في المنصب، بعد أن قال إنه لن يعيده، أو ترك الأزمة تتسع.
  • في المقابل يطالب مؤيدو راجاباكسه بإجراء انتخابات مبكرة.
  • قال مسعفون داخل البرلمان إن ثلاثة نواب وستة من الشرطة على الأقل أصيبوا خلال الفوضى التي عمت القاعة.
خلفية:
  • كان الرئيس سيريسينا قد أقال ويكرمسينغ أواخر الشهر الماضي وعين راجاباكسه خلفا له مما أغرق الجزيرة في أزمة سياسية.
  • قال ويكرمسينغ إن حالة من "الفوضى" يمكن أن تحدث إذا لم يعترف الرئيس بنتيجة التصويت الثاني بحجب الثقة عن راجاباكسه.
  • أدلى ويكرمسينغ بتلك التصريحات لمراسلين أجانب من مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء الذي يرفض مغادرته.
  • وقال ويكرمسينغ للصحفيين في وقت سابق: "معنا الأغلبية… بمقدورنا أن نشكل حكومتنا وسنتصرف تبعا لذلك".
  • أصدر الرئيس قرارا بحل البرلمان الأسبوع الماضي ودعا لإجراء انتخابات، لكن المحكمة العليا أمرت بتعليق هذا القرار يوم الثلاثاء لحين النظر في التماسات تطعن في الخطوة باعتبارها غير دستورية.
المصدر : رويترز
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