شاهد: عراك وفوضى في البرلمان السريلانكي وسط أزمة سياسية

أصدر الرئيس قرارا بحل البرلمان الأسبوع الماضي ودعا لإجراء انتخابات، لكن المحكمة العليا أمرت بتعليق هذا القرار يوم الثلاثاء لحين النظر في التماسات تطعن في الخطوة باعتبارها غير دستورية.