شاهد: عراك وفوضى في البرلمان السريلانكي وسط أزمة سياسية

سادت الفوضى قاعة برلمان سريلانكا لليوم الثاني أمس الجمعة لدى محاولة نواب مؤيدين لرئيس الوزراء المعين حديثا ماهيندا راجاباكسه منع إجراء تصويت ثان بالثقة.
التفاصيل:
- قام نواب بإلقاء الكتب وعبوات المياه والصلصة الحارة في وجه رئيس المجلس، بعدما دعا لإجراء تصويت ثان بالثقة على ماهيندا راجاباكسه.
- أيد النواب حجب الثقة عن راجاباكسه مما يعزز موقف رئيس الوزراء السابق رانيل ويكرمسينغ الذي يسعى للعودة لمنصبه.
- وأبلغ مكتب رئيس البرلمان رئيس البلاد في خطاب بأن 122 نائبا من أصل 225 في المجلس وقعوا على عريضة سحب الثقة في نتيجة مماثلة لتصويت سابق لم يعترف به الرئيس.
- كان الرئيس مايثريبالا سيريسينا قد دعا إلى إجراء تصويت ثان بعد أن رفض التصويت الأول.
- من المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد يوم الاثنين، ويبدو أن الرئيس يواجه خيارا بين إعادة تعيين ويكرمسينغ في المنصب، بعد أن قال إنه لن يعيده، أو ترك الأزمة تتسع.
- في المقابل يطالب مؤيدو راجاباكسه بإجراء انتخابات مبكرة.
- قال مسعفون داخل البرلمان إن ثلاثة نواب وستة من الشرطة على الأقل أصيبوا خلال الفوضى التي عمت القاعة.
خلفية:
- كان الرئيس سيريسينا قد أقال ويكرمسينغ أواخر الشهر الماضي وعين راجاباكسه خلفا له مما أغرق الجزيرة في أزمة سياسية.
- قال ويكرمسينغ إن حالة من "الفوضى" يمكن أن تحدث إذا لم يعترف الرئيس بنتيجة التصويت الثاني بحجب الثقة عن راجاباكسه.
- أدلى ويكرمسينغ بتلك التصريحات لمراسلين أجانب من مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء الذي يرفض مغادرته.
- وقال ويكرمسينغ للصحفيين في وقت سابق: "معنا الأغلبية… بمقدورنا أن نشكل حكومتنا وسنتصرف تبعا لذلك".
- أصدر الرئيس قرارا بحل البرلمان الأسبوع الماضي ودعا لإجراء انتخابات، لكن المحكمة العليا أمرت بتعليق هذا القرار يوم الثلاثاء لحين النظر في التماسات تطعن في الخطوة باعتبارها غير دستورية.