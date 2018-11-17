شاهد: آلاف المهاجرين على الحدود المكسيكية الأمريكية في انتظار العبور

تجمع آلاف المهاجرين على الحدود الأمريكية مع المكسيك بعد رحلة مضنية في قوافل عبرت أمريكا الوسطى.

القصة

يتجمع المهاجرون القادمون في القافلة التي عبرت أمريكا الوسطى متوجهة إلى الولايات المتحدة في تيخوانا بشمال غرب المكسيك على الحدود الأمريكية.

يتزايد إحساس المهاجرين بالإحباط إزاء الاحتمال الضئيل بدخولهم الولايات المتحدة، فيما يطالب رئيس بلدية المدينة بترحيلهم.

بعد اجتيازهم 4300 كيلومتر سيراً على الأقدام أو على متن شاحنات أو حافلات، بدأ مهاجرو هذه القافلة اكتشاف مدى صعوبة تحقيق حلمهم بدخول الأراضي الأمريكية.

المهاجرون وقفوا في طوابير بعد ظهر الجمعة في معبر "إل تشابارال" الحدودي لتسجيل أسمائهم على لائحة طالبي اللجوء.

كانت اللائحة تضمّ في الأصل 1400 اسم معظمهم مسجّلون قبل وصول القافلة.

لم تتمكن السلطات الأمريكية الجمعة من معالجة إلا ثلاثين حالة من بين طلبات اللجوء الكثيرة التي لديها.

متطوّع في المعهد الوطني للهجرة كان يسجّل أسماء المهاجرين: السلطات تستقبل بشكل عام بين 30 و90 مهاجراً يومياً ومعالجة ملفات كل مهاجري القافلة تتطلّب شهورا.

وصل أكثر من 3200 مهاجر من القافلة في تيخوانا ويُفترض وصول حوالي ألفي مهاجر آخر في الأيام المقبلة.

في المجمل، هناك ثمانية آلاف في الوقت الحالي في المكسيك يريدون الوصول إلى الولايات المتحدة وهم منقسمون إلى قوافل عدة وقد تفرق معظمهم أثناء رحلتهم.

خطر هائل