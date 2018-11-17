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سياسة

شاهد: آلاف المهاجرين على الحدود المكسيكية الأمريكية في انتظار العبور

17/11/2018

تجمع آلاف المهاجرين على الحدود الأمريكية مع المكسيك بعد رحلة مضنية في قوافل عبرت أمريكا الوسطى.

القصة
  • يتجمع المهاجرون القادمون في القافلة التي عبرت أمريكا الوسطى متوجهة إلى الولايات المتحدة في تيخوانا بشمال غرب المكسيك على الحدود الأمريكية.
  • يتزايد إحساس المهاجرين بالإحباط إزاء الاحتمال الضئيل بدخولهم الولايات المتحدة، فيما يطالب رئيس بلدية المدينة بترحيلهم.    
  • بعد اجتيازهم 4300 كيلومتر سيراً على الأقدام أو على متن شاحنات أو حافلات، بدأ مهاجرو هذه القافلة اكتشاف مدى صعوبة تحقيق حلمهم بدخول الأراضي الأمريكية.
  • المهاجرون وقفوا في طوابير بعد ظهر الجمعة في معبر "إل تشابارال" الحدودي لتسجيل أسمائهم على لائحة طالبي اللجوء.
  • كانت اللائحة تضمّ في الأصل 1400 اسم معظمهم مسجّلون قبل وصول القافلة.    
  • لم تتمكن السلطات الأمريكية الجمعة من معالجة إلا ثلاثين حالة من بين طلبات اللجوء الكثيرة التي لديها.    
  • متطوّع في المعهد الوطني للهجرة كان يسجّل أسماء المهاجرين: السلطات تستقبل بشكل عام بين 30 و90 مهاجراً يومياً ومعالجة ملفات كل مهاجري القافلة تتطلّب شهورا.
  • وصل أكثر من 3200 مهاجر من القافلة في تيخوانا ويُفترض وصول حوالي ألفي مهاجر آخر في الأيام المقبلة.    
  • في المجمل، هناك ثمانية آلاف في الوقت الحالي في المكسيك يريدون الوصول إلى الولايات المتحدة وهم منقسمون إلى قوافل عدة وقد تفرق معظمهم أثناء رحلتهم.
خطر هائل
  • وزير الداخلية المكسيكي ألفونسو نافاريتي: فرص الدخول إلى الولايات المتحدة "معدومة عملياً" بالنظر إلى "الخطاب العدائي العلني" الذي تعتمده الإدارة الأمريكية تجاه المهاجرين.
  • نافاريتي: هناك خطر هائل إزاء حصول حوادث على الحدود والسلطات المكسيكية ستحاول منع هؤلاء المهاجرين من دخول الولايات المتحدة عنوة.
  • نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستة آلاف جندي لتجنّب أي تسلل للمهاجرين إلى الأراضي الأمريكية.      
  • ترمب وقع مرسوماً يسمح برفض تلقائي لطلبات اللجوء التي يقدّمها مهاجرون عبروا الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني والذين سيتمّ ترحيلهم بشكل تلقائي أيضاً.
  • خلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع عدد طالبي اللجوء بنسبة ألفين في المئة على طول الحدود في حين يتمّ قبول أقلّ من 10 في المئة منها، حسب الإدارة الأمريكية.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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