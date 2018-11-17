رايتس ووتش: "قمة التسامح" محاولة للتغطية على القمع في الإمارات

انتقدت منظمة هيومن رايتش ووتش المعنية بحقوق الانسان سجل الإمارات الحقوقي، واصفة محاولات أبو ظبي تقديم نفسها على أنها تحترم حقوق الانسان وتشجع التنوع الثقافي بأنها "مثيرة للضحك".
التفاصيل:
- بالتزامن مع اختتام أول قمة عالمية للتسامح في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة، قالت هبة زيادين، الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن عقد القمة العالمية للتسامح في دبي لا يمكن أن يُخفي القمع المتفاقم في الإمارات.
- اعتبر زيادين في مقالها أن استضافة الإمارات للقمة عالمية للتسامح يمثل "أحدث محاولاتها لتسخير قوة العلاقات العامة من أجل تلميع صورة حكومتها الاستبدادية" وإبراز نفسها كدولة تقدمية تحترم الحقوق.
وعددت زيادين الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها الإمارات، منذ عام 2011، ومن بينها:
- احتجاز السلطات الإماراتية منتقدي الحكومة وترهيبهم وسجنهم لفترات طويلة بعد إدانتهم بتهم غامضة مثل "تقويض الوحدة الوطنية" و"إهانة رموز الدولة".
- في مايو/أيار من هذا العام، قضا محكمة إماراتية على أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة دولية، بالسجن 10 سنوات لجرائم تتعلق بحرية التعبير.
- في مارس/آذار 2017، حاكمت الإمارات الأكاديمي البارز ناصر بن غيث، الذي أخفته السلطات في أغسطس/آب 2015، وحكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تشمل النقد السلمي للسلطات الإماراتية والمصرية.
- سجن الصحفي الأردني تيسير النجار قرابة 3 سنوات بسبب كتابته منشورات على فيسبوك انتقد فيها مصر ودول الخليج بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.
- احتجاز الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، والذي سيمثل أمام المحكمة في الأسبوع المقبل بتهمة التجسس في محاكمة قالت زيادين إنها "شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة".
- كان هيدجز قد اعتقل في مايو/أيار بعد رحلة بحثية له للإمارات استغرقت أسبوعين، واحتجزته دون تهمة ما يزيد عن 5 أشهر لتفرج عنه فقط بكفالة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
- أشارت زيادين كذلك إلى الشيخة لطيفة، ابنة راعي القمة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي؛ إذ أخفتها سلطات الإمارات بعد أن أعادتها للبلاد قسرا عندما كانت تقوم بمحاولة الفرار من الإمارات لبدء حياة جديدة في الخارج.