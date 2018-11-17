رايتس ووتش: "قمة التسامح" محاولة للتغطية على القمع في الإمارات

انتقدت منظمة هيومن رايتش ووتش المعنية بحقوق الانسان سجل الإمارات الحقوقي، واصفة محاولات أبو ظبي تقديم نفسها على أنها تحترم حقوق الانسان وتشجع التنوع الثقافي بأنها "مثيرة للضحك".

التفاصيل:

بالتزامن مع اختتام أول قمة عالمية للتسامح في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة، قالت هبة زيادين، الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن عقد القمة العالمية للتسامح في دبي لا يمكن أن يُخفي القمع المتفاقم في الإمارات.

اعتبر زيادين في مقالها أن استضافة الإمارات للقمة عالمية للتسامح يمثل "أحدث محاولاتها لتسخير قوة العلاقات العامة من أجل تلميع صورة حكومتها الاستبدادية" وإبراز نفسها كدولة تقدمية تحترم الحقوق.

وعددت زيادين الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها الإمارات، منذ عام 2011، ومن بينها: