ترمب يهدد مراسل سي إن إن العائد إلى البيت الأبيض

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراسل شبكة "سي إن إن" جيم أكوستا، بالطرد مجددًا من البيت الأبيض.

"سأطرده"

في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترمب "إذا أساء (جيم أكوستا) التصرف مجددًا سأطرده من البيت الأبيض، أو سأضطر لإلغاء المؤتمر الذي يتواجد فيه".

صحفي ورئيس

في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دار سجال حاد بين ترمب وأكوستا، خلال مؤتمر صحفي، عقب طرح الأخير أسئلة استفزت الرئيس الأمريكي.

إثر ذلك، أعلن أكوستا في تغريدة عبر تويتر أنّ البيت الأبيض سحب تصريحه، ولن يسمح له بالدخول من أجل التغطية الإخبارية.

في السجال الذي دار بين ترامب والمراسل، قال ترمب "على (سي إن إن) أن تخجل من عملك معها. أنت شخص وقح وفظيع، شخص مثلك يجب ألا يعمل في (سي إن إن)".