ترمب يهدد مراسل سي إن إن العائد إلى البيت الأبيض

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراسل شبكة "سي إن إن" جيم أكوستا، بالطرد مجددًا من البيت الأبيض.
"سأطرده"
في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترمب "إذا أساء (جيم أكوستا) التصرف مجددًا سأطرده من البيت الأبيض، أو سأضطر لإلغاء المؤتمر الذي يتواجد فيه".
صحفي ورئيس
في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دار سجال حاد بين ترمب وأكوستا، خلال مؤتمر صحفي، عقب طرح الأخير أسئلة استفزت الرئيس الأمريكي.
إثر ذلك، أعلن أكوستا في تغريدة عبر تويتر أنّ البيت الأبيض سحب تصريحه، ولن يسمح له بالدخول من أجل التغطية الإخبارية.
في السجال الذي دار بين ترامب والمراسل، قال ترمب "على (سي إن إن) أن تخجل من عملك معها. أنت شخص وقح وفظيع، شخص مثلك يجب ألا يعمل في (سي إن إن)".
في حينه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن "أكوستا، لمس متدربة حاولت أخذ الميكروفون من يده أثناء سجاله مع ترمب، الذي طلب منه ترك الميكروفون". بيد أن أكوستا، نفى، عبر حسابه بـ"تويتر"، صحة ما قالته متحدثة البيت الأبيض.
مساء أمس الجمعة أصدر قاضي محكمة واشنطن الجزئية تيموثي جي كيلي – معيّن من قبل ترامب في 2017 – قرارا مساء الجمعة، يلزم البيت الأبيض بإعادة التصريح الصحفي للمراسل بعد أن تم سحبه منه قبل أيام إثر سجال دار بينه وبين ترمب خلال مؤتمر صحفي.
قال كيلي إن قرار البيت الأبيض بسحب التصريح من مراسل (سي إن إن)، "يفتقر إلى الشفافية".
الثلاثاء الماضي، أعلنت "CNN"، رفع دعوى قضائية ضد ترمب والبيت الأبيض، على خلفية سحب تراخيص "أكوستا".