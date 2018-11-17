ترمب: أسئلة مولر عن التدخل الروسي كانت "سهلة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه أكمل "بسهولة شديدة" إجاباته الخطية على أسئلة المحقق الخاص روبرت مولر المعني بالتحقيق في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية التي جرت 2016.

ترمب قال للصحفيين في البيت الأبيض أمس الجمعة إنه كتب الإجابات على الأسئلة بنفسه، وأضاف أنه لم يرسل تلك الإجابات بعد لمكتب مولر.

أسئلة سهلة:

بالنسبة للتحقيق حول التواطؤ المفترض بين روسيا وفريق حملته الانتخابية عام 2016..أوضح ترمب أن "حملة الهجمات، كما أسميها، ما كان يجب أن تحدث أبدا، وهي لا تزال مستمرة، أتصور أنها على طريق الاندثار الآن".

الرئيس الأمريكي قال: "المحامون الممثلون لي لا يكتبون إجابات، أنا أكتب الإجابات، وجهت لي مجموعة من الأسئلة، وأجبت عليها بسهولة شديدة".

ترمب أشار إلى أن صياغة الأسئلة ربما وضعت خصيصا لتوقع من يجيب عليها في اتهامات بالشهادة الزور وقال: "عليك دائما أن تكون حذرا عندما تجيب على أشخاص لديهم على الأرجح سوء نية، والآن لقد أجبت على تلك الأسئلة بطريقة روتينية جدا".

ترمب ومولر.. علاقة متوترة:

المحقق الخاص روبرت مولر

يحقق مولر فيما إذا كان أعضاء حملة ترمب تآمروا مع موسكو في انتخابات الرئاسة عام 2016 وما إذا كان ترمب سعى بشكل غير قانوني لعرقلة التحقيق الذي ألقى بظلاله على رئاسته.

ترمب انتقد مجددا التحقيق ووصفه بأنه "حملة اضطهاد" ونفى أي تواطؤ مع موسكو فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة في 2016، كما نفت روسيا أي تدخل في الانتخابات الأمريكية.

التوتر المتعلق بالقضية ازداد منذ إقالة ترمب الأسبوع الماضي وزير العدل جيف سيشنز وتعيينه لماثيو ويتيكر في منصبه بالإنابة وهو ما منحه بصفته من الموالين لترمب إشرافا على تحقيق مولر بدلا من رود روزنستاين الذي كان ثاني أكبر مسؤول في الوزارة من قبل وكان يملك سلطة على التحقيق.

تفاوض ترمب ومحاموه مع فريق مولر بشأن طريقة استجواب الرئيس في إطار التحقيق بما فيها طريقة مثوله للشهادة شخصيا.

لم يحدد الرئيس متى سيقوم فريقه القانوني بتقديم إجاباته المكتوبة، لكن وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع على المسألة أنه من المرجح تقديمها هذا الأسبوع.

تحقيق مولر يدخل مرحلة حاسمة:

محتجون يطالبون بحماية تحقيقات مولر- كاليفورنيا 8 نوفمبر