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سياسة

انتقادات لتدهور الحريات الأكاديمية في الإمارات

17/11/2018

انتقدت رابطة دراسات الشرق الأوسط الأمريكية تدهور الأوضاع الأمنية للباحثين الأكاديميين بدولة الإمارات، وحذرت من تزايد التهديدات ضدهم في العديد من البلدان الأخرى ومنها مصر.

وذكر بيان لمجلس إدارة الرابطة التي تتخذ من تكساس بالولايات المتحدة مقرا لها، أن لجنة الحريات الأكاديمية التابعة للرابطة أرسلت مخاطبات مكتوبة للسلطات الإماراتية في العديد من المناسبات خلال السنوات القليلة الماضية أعربت فيها عن قلقها من تراجع مناخ الحريات الأكاديمية وفرض العديد من القيود على الباحثين من بينها وضعهم في قوائم سوداء ورفض منح البعض منهم تأشيرات دخول للبلاد. واستشهد بحالة الباحث البريطاني ماثيو هيدجز، والمدون الاماراتي أحمد منصور.

وقال البيان، الذي صدر الخميس، إن من بين تلك الحالات حالة أحمد منصور وهو أحد نشطاء حقوق الإنسان الإماراتيين الذي صدرت بحقه عقوبة السجن 10 سنوات بسبب مضامين تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: في شهر مايو/أيار الماضي، تم اعتقال الباحث البريطاني ماثيو هيدجز، وهو طالب دكتوراه من إحدى الجامعات البريطانية، لدى مغادرته الإمارات بعد انتهاء عمله الميداني، ويعتقد أن واحدا ممن قام بالحديث معهم قام بإبلاغ السلطات عنه، ولعدة أسابيع لم يتعرف أصدقاؤه وأسرته وزملاؤه على مكان احتجازه، فقد اختفي ببساطة.

وأوضح البيان إن السلطات الإماراتية سمحت بزيارته من جانب مسؤولي القنصلية البريطانية وأسرته فقط، وتم في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اتهامه رسميا بالتجسس لحساب جهة أجنبية، وإخلاء سبيله بكفالة مالية ولم يسمح له بمغادرة الإمارات، وهو ينتظر حاليا محاكمته الأسبوع المقبل.

وأشار البيان الي انه في الفترة الأخيرة صار من الواضح أن هناك تصعيدا في حالة عدم أمان الباحثين الأكاديميين في الإمارات العربية المتحدة "ولت الأيام التي كان فيها الباحث يصل الي الإمارات بأمان، ويقوم بكل بساطة بإجراء أبحاثه وتوجيه أسئلته البحثية، لأن القيام بهذه الأمور في المناخ الأكاديمي والسياسي الراهن في الإمارات يعني أن الباحثين والطلاب والمتحاورين سوف يواجهون مخاطر أمنية هائلة".

وحثت الرابطة الباحثين والأكاديميين الذين يخططون لزيارة الإمارات بهدف إجراء بحوث ميدانية على أن يتخذوا كافة أساليب الحيطة تجاه الظروف الحالية في البلاد والحذر تجاهها، مؤكدة أنه يتعين أن يعترف المراقبون بالموقف المتدهور للحريات والمسارات الأكاديمية في الإمارات الذي وصفته بأنه يزداد سوءا يوما بعد يوم.

ما هي رابطة دراسات الشرق الأوسط؟
  • تعد رابطة دراسات الشرق الأوسط مؤسسة غير ربحية تعمل من ولاية تكساس في الولايات المتحدة وتهدف إلى جمع الباحثين والمهتمين بدراسات تلك المنطقة من كافة أنحاء العالم مع بعضهم البعض، وتعرف اختصارا باسم (ميسا).
  • تهتم ميسا بدراسات المنطقة التي تتضمن إيران وتركيا وأفغانستان وإسرائيل وباكستان وكافة بلدان المنطقة العربية، اعتبارا من القرن السابع عشر الميلادي وحتى العصر الحديث من جوانب مختلفة: تاريخية وسياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وغيرها.
خلفية أزمة هيدجز:
  • قالت دانييلا تيادا، زوجة الأكاديمي البريطاني الذي يدرس الدكتوراه بجامعة درهام البريطانية، إن زوجها وضع قيد الحبس الانفرادي دون توجيه اتهامات له في الإمارات بعد خمسة أشهر من توقيفه أثناء تواجده بالبلاد لإجراء بحث ميداني متعلق بدراسته للحصول على شهادة الدكتوراه.
  • أفاد بيان أصدرته زوجة هيدجز أن زوجها اعتقل في 5 من مايو/أيار في مطار دبي الدولي بعد زيارة دامت أسبوعين.
  • تفيد بيانات ملف هيدجز الشخصي على موقع جامعة درهام البريطانية أنه طالب دكتوراه بكلية الإدارة الحكومية والشؤون الدولية وتشمل مجالات بحثه العلاقات بين المدنيين والعسكريين والسياسة والاقتصاد والنزعة العشائرية.
  • شارك هيدجز العام الماضي في كتابة مقال في نشرة أكاديمية عن جماعة الإخوان المسلمين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنتمي الإمارات لعضويته.
  • نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن زوجة الأكاديمي البريطاني قولها إنه كان يدرس سياسات الأمن الإماراتي بعد ثورات الربيع العربي، وأن أبحاثه استدعت الحديث مع مواطنين بعيدا عن تأثيرات السلطة الحاكمة في بلد مثل الإمارات.
المصدر : رابطة دراسات الشرق الأوسط _ ميسا )
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