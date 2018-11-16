واشنطن بوست: رواية السعودية عن مقتل خاشقجي وقحة

وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الرواية السعودية الجديدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول بأنها وقحة بشكل صادم.
التفاصيل:
- قالت هيئة تحرير الصحيفة أمس الخميس إن النظام السعودي بتقديمه هذه الرواية الجديدة لقتل خاشقجي فإنه "يتحدى بشكل وقح جميع من طالبوا بالمحاسبة وكشف الحقيقة بشكل كامل، ومن بينهم أعضاء بارزون بالكونغرس".
- قالت الصحيفة إن الرواية السعودية الجديدة "ليست سوى مثال جديد على سلوك محمد بن سلمان المتغطرس والمتهور" ودعت إلى الكشف عن أسماء قتلة خاشقجي ومعاقبتهم.
- اعتبرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تبدو مستعدة للمماطلة السعودية، وهو ما ظهر في إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 17 شخصا سعوديا يواجهون اتهامات بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي، لكنها لم تمس ولي العهد السعودي أو كبار مسؤولي الاستخبارات السعودية.
- أوضحت الصحيفة أن "القبول بالقصة السعودية يعني تجاهل عدد من الحقائق الثابتة، ومن بينها تسجيل صوتي للحظات الأخيرة لخاشقجي، والذي أطلع المسؤولون الأتراك مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل عليه".
- قالت واشنطن بوست إن الرواية السعودية لا تفسر العديد من التناقضات القائمة، منها سبب وجود خبير الطب الشرعي صلاح الطبيقي، الذي يقول مسؤولون أتراك إنه وصل إلى إسطنبول ومعه منشار عظم بهدف تقطيع جثة خاشقجي، بينما يريد السعوديون للعالم أن يعتقد أنه جاء فقط لإزالة آثار عملية اختطاف.
- دعت الصحيفة الكونغرس الأمريكي إلى عدم السماح باستمرار هذه الرواية المشوهة، وطالبت بـ"تعليق جميع مبيعات الأسلحة والتعاون مع السعودية لحين الانتهاء من إجراء تحقيق دولي ذي مصداقية في مقتل خاشقجي".
خلفية:
- قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين قدمت الرياض روايات عدة لجريمة مقتله داخل القنصلية.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالب بمحاكمة المتهمين في إسطنبول، داعيًا السعودية إلى الكشف مصير جثة خاشقجي والكشف عن قاتليه، مشددًا على أن إصدار الأوامر جاء من "أعلى مستويات" في الحكومة السعودية.
- قالت النيابة العامة السعودية في أحدث رواية لها عن مقتل خاشقجي إن فريقا أرسل لإسطنبول لإعادة خاشقجي إلى البلاد، لكنهم قاموا بقتله وتقطيع جثته.
- كشفت النيابة العامة السعودية عن أن الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، وأن الآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض ماهر المطرب.
- النيابة العامة السعودية: أحد المتهمين الخمسة عطل كاميرات القنصلية بإسطنبول، وآخر سلم جثة خاشقجي بعد تقطيعها إلى متعاون محلي.