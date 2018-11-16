نيويورك تايمز: اغتيال خاشقجي ترك ولي العهد السعودي عاريا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن جريمة قتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي ومحاولات التستر "البائسة" تركت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عاريا.

أبرز ما جاء في افتتاحية نيويورك تايمز

ما تغيّر (بعد مقتل خاشقجي) هو أن الاغتيال والمحاولات البائسة للتستر على الواقعة، تركت الإمبراطور (ولي العهد) مجردًا من أي ثوب.

من الصعب تصديق فكرة صعود عناصر أمنية (سعودية) بينها خبير بالطب الشرعي إلى طائرة متجهة صوب إسطنبول لإقناع خاشقجي بأسلوب لين بالعودة إلى السعودية.

لن تُعرف الحقيقة أبدًا إذا تم التخلص من الشهود الرئيسيين، بتنفيذ عقوبة الإعدام الذي يطالب بها المدعي العام السعودي ضد 5 أشخاص من المتهمين بمقتل خاشقجي.

مقتل خاشقجي يؤكد بوضوح ضرورة إحداث تغيير في العلاقة بين مملكة النفط (السعودية) والولايات المتحدة.

العقوبات الأمريكية لم تقترب من الأمير أو أولئك المقربين منه.

الولايات المتحدة والقوى الغربية المتعطشة للنفط ولأموال الاستثمار السعودية غضت الطرف إلى حد كبير تجاه انتهاكات السعودية المنتظمة لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك قمع المرأة وحرية الدين والتعبير.

محمد بن سلمان ذهب بعيدا جدا على جبهات كثيرة جدا. فقد شن حملة لاحتواء إيران، وشن حربا غير مدروسة في اليمن، التي قُصفت في كارثة إنسانية غير مسبوقة بتواطؤ من أمريكا. وحاصر قطر. واحتجز رئيس وزراء لبنان. كانت النتيجة هي جعل المملكة العربية السعودية تظهر باعتبارها تشكل الخطر الإقليمي الرئيسي، وليس إيران.

الواقع الحالي الذي ترتب على مقتل خاشقجي يعطي إدارة الرئيس دونالد ترمب قوة ملموسة للضغط على النظام السعودي الهش، للاعتراف بالحقيقة، إضافة لوضع حد للحرب الكارثية باليمن، وإصلاح ما اقترفه مع قطر، والمساعدة بإحلال السلام في إسرائيل، وضمان استقرار أسعار النفط، وحتى المطالبة باستبدال ولي العهد بأمير آخر أقل اندفاعا وتهورا.