مأزق نتنياهو يتفاقم بعد وقف إطلاق النار في غزة

يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهوده الحثيثة لإنقاذ الائتلاف الحكومي من الانهيار وتجنب إجراء انتخابات مبكرة.
معالم الأزمة
- وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان قدم استقالته احتجاجا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
- انسحب حزب ليبرمان "إسرائيل بيتنا" المتشدد من الحكومة، لتصبح أغلبية نتنياهو في الكنيست تقتصر على مقعد واحد، فيما يطالبه أحد أبرز منافسيه اليمينيين وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف بحقيبة الدفاع، مهددا أيضا بالانسحاب من الائتلاف وسحب دعم نوابه الثمانية في حال عدم حصوله على المنصب.
- ترى وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ هامش المناورة أمام رئيس الوزراء ضيق جدا لتجنب اللجوء لانتخابات عامة مبكرة.
تداعيات داخلية
- نظم سكان بلدات الجنوب الذين يعيشون في محيط قطاع غزة احتجاجات مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات قاسية ضد حماس بعدما استهدفت مناطقهم بمئات قذائف الهاون والصواريخ من غزة هذا الأسبوع.
- أظهر استطلاع للرأي أن 74% من الYسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو في مسألة التصعيد الأخير مع غزة وحركة حماس.
- مساء الخميس في تل أبيب، ندد مئات المتظاهرين، ومعظمهم من البلدات القريبة من قطاع غزة، بوقف إطلاق النار مع حماس. وهتف المتظاهرون "استيقظ يا بيبي (لقب رئيس الوزراء) جنوب البلاد يشتعل"، وفقا للقطات بثتها القنوات التلفزيونية.
دعوات لانتخابات مبكرة
- وزير المالية موشيه كحلون، الذي يحتل حزبه "كلنا" عشرة مقاعد في البرلمان، البالغ مجموع مقاعده 120 مقعدا، دعا نتنياهو إلى إجراء تصويت مبكر لصالح وضع البلاد الاقتصادي.
- وزير الداخلية أرييه درعي زعيم حزب شاس الحاصل على سبعة مقاعد في البرلمان، دعا نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة "من أجل مصلحة البلاد".
- قال مصدر قريب من شريك نتنياهو في الائتلاف الحاكم نفتالي بينيت بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء "صار واضحا أن هناك حاجة إلى انتخابات بأسرع ما يمكن لعدم إمكانية استمرار الحكومة الحالية".
جهود لمنع الانهيار
- قال نتنياهو إن الحديث عن الانتخابات المبكرة "إشاعات" معتبرا أن السعي لإسقاط الحكومة اليمينية الحالية "خطأ تاريخي".
- نفى حزب الليكود بزعامة نتنياهو أن يكون رئيس الوزراء يعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، بعدما أفاد مصدر مقرب من وزير التعليم عن اتخاذ هذا القرار، إثر اجتماع بين بينيت ونتنياهو.
- في وقت سابق من اليوم اجتمع نتنياهو اليوم مع شريكه بينيت الذي سعى لشغل منصب وزير الدفاع، لكن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك معارضة من شركاء آخرين في الحكومة اليمينية لشغل بينيت، الذي يقود حزبا دينيا قوميا متطرفا، منصب وزير الدفاع.
- قال متحدث باسم حزب الليكود إن رئيس الوزراء سيتولى منصب وزير الدفاع بعد استقالة ليبرمان. ويزيد ذلك من التكهنات بشأن إجراء انتخابات مبكرة.
- التقى نتنياهو بقادة المناطق الحدودية وعرض عليهم الجهود العسكرية للحد من هجمات حماس وأعلن تخصيص 500 مليون شيكل (139 مليون دولار) لتحسين خدمات الطوارئ الطبية والخدمات الاجتماعية، على أنّ تقدم على سنتين، حسب ما جاء في بيان حكومي.
- ألغى نتانياهو زيارة كان يفترض أن يقوم بها الأسبوع المقبل إلى النمسا بدعوة من المستشار سيباستيان كورتز بمناسبة مؤتمر "ضد معاداة السامية والصهيونية في أوربا" لكنه رفض تحديد الأسباب الرسمية لهذا الإلغاء.
- لطالما سرت تكهنات بأن نتنياهو قد يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
- كانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت في فبراير/ شباط الفائت بتوجيه اتهامين لنتنياهو في قضيتي فساد منفصلتين. ويقول محللون إنّ نتنياهو سيكون بوضع أفضل لمواجهة اي اتهامات في حال حصوله على تفويض جديد من الناخبين.
- واجه اتفاق وقف إطلاق النار أول اختبار رئيسي له الجمعة مع تنظيم تظاهرات فلسطينية على حدود القطاع مع إسرائيل أسفرت عن إصابة العشرات من الفلسطينيين.
نتنياهو "لا يزال يحاول"
- توقعت صحيفة "إسرائيل اليوم" المؤيدة لنتنياهو أن يفعل رئيس الوزراء كل ما بوسعه لتجنب اللجوء لانتخابات مبكرة وسط جدل قائم حول أهليته الأمنية. وذكرت أنّ "إجراء انتخابات في أجواء الفشل في غزة تسقط صورة الزعيم التي بناها عبر السنين". وتابعت أنّ "فرص وقف هذا القطار السريع تبدو مستحيلة لكن نتنياهو لا يزال يحاول".
خلفية
- اندلعت مواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بعد توغل وحدة إسرائيلية اشتبكت مع مقاتلي كتائب عز الدين القسام في القطاع. ومنذ مساء الأحد شنت اسرائيل غارات جوية كثيفة على القطاع حيث ضربت 160 هدفاً فيما أطلقت نحو 460 قذيفة هاون وصاروخ من قطاع غزة.
- استشهد 15 فلسطينياً برصاص الاحتلال وفي الغارات الجوية منذ مساء الأحد، في حين قتل ضابط إسرائيلي. وقتل عامل فلسطيني في الجانب الإسرائيلي في انفجار صاروخ أطلق من غزة.
- أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة مساء الثلاثاء وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل بجهود مصرية بعد تصعيد خطير للمواجهات منذ الأحد هدد باندلاع حرب.