للمرة الأولى: أمريكا ستعارض قرار الأمم المتحدة بشأن الجولان

قالت الولايات المتحدة إنها ستصوت اليوم للمرة الأولى ضد قرار سنوي تصدره الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لسحب سلطتها على هضبة الجولان المحتلة، الأمر الذي قوبل بإشادة من إسرائيل.

التفاصيل:

امتنعت الولايات المتحدة في السنوات السابقة عن التصويت على القرار السنوي بشأن "الجولان السورية المحتلة" الذي يعتبر قرار إسرائيل فرض سلطتها على المنطقة "باطلا ولاغيا"، لكن مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت إنها ستصوت ضد القرار خلال تصويت اليوم الجمعة.

هيلي قالت في بيان أمس "لن تمتنع الولايات المتحدة بعد الآن عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها السنوي عديم الجدوى بشأن هضبة الجولان" وأضافت "القرار متحيز بوضوح ضد إسرائيل. كما أن الفظائع التي لا يزال النظام السوري يرتكبها تثبت أنه ليس أهلا لحكم أحد".

تصريحات مندوبة أمريكا جاءت بعد أن قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان في سبتمبر/ أيلول إنه يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان إلى الأبد في موافقة فيما يبدو على سيادتها على المنطقة.

ترحيب إسرائيلي:

أشاد مسؤولون إسرائيليون بالتحرك الأمريكي، وقال وزير الأمن العام جلعاد إردان إن هذا التحرك "مهم للغاية" مضيفا في تغريدة على تويتر "ما من عاقل يرى أنه يجب إعطاؤها (الجولان) للأسد وإيران".

خلفية: