صحيفة تركية: فريق اغتيال خاشقجي ناقش خطة قتله قبل العملية

كشفت صحيفة "حريت" التركية اليوم أن فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي ناقش خطة القتل في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل العملية، ما يشير إلى أن الجريمة كانت مدبرة وليست عفوية.

التفاصيل بحسب صحيفة حريت:

السلطات التركية لديها تسجيلات تظهر استعدادات فريق الاغتيال قبل وصول خاشقجي إلى مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول.

عناصر فريق الاغتيال الخمسة عشر اتخذوا أماكنهم في مبنى القنصلية قبل دقائق من وصول خاشقجي.

التسجيلات تظهر أن فريق الاغتيال ناقش خطة الاغتيال قبل وصول خاشقجي إلى المبنى وقاموا بمراجعة الخطة وتذكير كل واحد منهم بمهمته.

بمجرد دخول خاشقجي إلى مبنى القنصلية، تم استدعاؤه إلى غرفة القنصل السعودي، ومن ثم بدأ تنفيذ الخطة، حيث جرى خنقه وقتله ثم تقطيعه.

لم تحدث أي مفاوضات أو محاولات إقناع لخاشقجي، بل جرى الشروع في الجريمة فور دخوله.

قاد عملية تقطيع الجثة خبير الطب الشرعي السعودي صلاح الطبيقي، الذي طمأن زملاءه في فريق الاغتيال أن هناك خبراء سيأتون لتنظيف آثار الجريمة.

التفاصيل الجديدة تأتي بعد أقل من يوم من رواية سعودية جديدة لجريمة القتل حيث قالت النيابة العامة السعودية إن القتل لم يكن مخططا له وإنما تم بطريقة عفوية بعدما أخفقت المفاوضات مع خاشقجي في إقناعه بالعودة للسعودية.

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