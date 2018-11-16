شاهد: صلاة الغائب على روح جمال خاشقجي

أقيمت ظهر اليوم في عدد من المساجد حول العالم صلاة الغائب على روح الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

التفاصيل:

شهدت مدينة إسطنبول التركية، التي كانت آخر مكان شوهد فيه خاشقجي قبل اغتياله، إقامة صلاة الغائب على روحه بمسجد الفاتح الشهير.

أقيمت صلاة الغائب بمشاركة عشرات السياسيين والإعلاميين القادمين من بلدان مختلفة حول العالم.

دعت إلى الصلاة خطيبة الصحفي خاشقجي خديجة جنكيز في تغريدة على تويتر وحثت جميع المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي إلى إقامة صلاة الغائب عليه، كما دعا لذلك أصدقاء جمال خاشقجي.

عقب صلاة الغائب طالب مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ياسين أقطاي بالعدالة من أجل الصحفي السعودي والكشف عن الحقائق في مقتله.

أشار أقطاي إلى أن جمال خاشقجي تعرض لجريمة بشعة تمثلت في قتله وتقطيع جثته، ودعا لكشف الحقائق حول مقتل الصحفي.

وقال:" جميعنا نسأل لماذا قتل جمال ونطالب بالكشف عن الملابسات والقتلى ولن يثنينا شيء عن السؤال عن مصير جثة جمال الذي أصبح رمزا للحرية في العالم".

رئيس بيت الإعلاميين العرب في تركيا توران كشلاكجي قال إن إقامة صلاة الغائب على روح جمال خاشقجي، تقام في ثلاث مدن تركية هي إسطنبول وأنقرة وديار بكر.

صلاة الغائب في المسجد النبوي: