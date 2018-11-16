شاهد| باحث إسرائيلي: السيسي صهيوني أكثر مني

ساهمت السلطات المصرية مرارا في التوصل إلى تهدئة بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لكنها مازالت تساهم في حصار غزة عبر إغلاق معبر رفح، المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم.