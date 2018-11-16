شاهد| باحث إسرائيلي: السيسي صهيوني أكثر مني

وصف باحث إسرائيلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه صهيوني ولا يمثل تهديدا لإسرائيل، معتبرا أن السلطات المصرية تساهم في خنق قطاع غزة أكثر من إسرائيل.
التفاصيل:
- قال الأكاديمي إيدي كوهين، الباحث في مركز بيغين السادات، إن السلطات المصرية تخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل.
- أضاف كوهين أن مصر تكره حماس أكثر من إسرائيل، وإن حماس تمثل عدوا مشتركا لكل من مصر وإسرائيل.
- أكد كوهين أن السيسي لا يمثل تهديدا لإسرائيل وتابع: "السيسي صهيوني أكثر مني، كيف هيهدد إسرائيل؟"
- تصريحات كوهين جاءت خلال برنامج على قناة "فرانس 24" شارك فيها أيضا الباحث المصري محمد الألفي.
- الألفي اعترض على وصف الرئيس المصري بالصهيوني، لكنه اعترف بأن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب "ممتازة".
خلفية:
- أشاد العديد من الباحثين والمسؤولين الإسرائيليين بالعلاقات مع النظام المصري منذ انقلاب السيسي على الرئيس المصري السابق محمد مرسي عام 2013، ثم وصول السيسي إلى السلطة عام 2014.
- ساهمت السلطات المصرية مرارا في التوصل إلى تهدئة بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لكنها مازالت تساهم في حصار غزة عبر إغلاق معبر رفح، المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم.