شاهد: الجيش الأمريكي يعزز الحدود مع المكسيك بأسلاك شائكة

عززت السلطات الأمريكية جدارا على الحدود مع المكسيك باستخدام الأسلاك الشائكة في الوقت الذي يقترب فيه مئات المهاجرين من أمريكا الوسطى لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

القصة

نصب جنود مشاة البحرية أسلاكا شائكة ومتاريس عند معبري سان إيسيدرو وأوتاي ميسا من تيخوانا.

تقع تيخوانا في ولاية باجا كاليفورنيا على الطرف الغربي من الحدود على بعد حوالي 38 ميلا من سان دييغو في كاليفورنيا.

جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إرسال قوات إلى الحدود مع المكسيك قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقول إنه لا توجد أي خطط لتعامل القوات الأمريكية مع المهاجرين وإنها تقوم فقط ببعض مهام الدعم لإدارة الجمارك وحماية الحدود مثل مد أسلاك وبناء مخيم مؤقت لهم ولأفراد إدارة الجمارك.

قوافل المهاجرين