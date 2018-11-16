شاهد: الجيش الأمريكي يعزز الحدود مع المكسيك بأسلاك شائكة

عززت السلطات الأمريكية جدارا على الحدود مع المكسيك باستخدام الأسلاك الشائكة في الوقت الذي يقترب فيه مئات المهاجرين من أمريكا الوسطى لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.
القصة
- نصب جنود مشاة البحرية أسلاكا شائكة ومتاريس عند معبري سان إيسيدرو وأوتاي ميسا من تيخوانا.
- تقع تيخوانا في ولاية باجا كاليفورنيا على الطرف الغربي من الحدود على بعد حوالي 38 ميلا من سان دييغو في كاليفورنيا.
- جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إرسال قوات إلى الحدود مع المكسيك قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
- وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقول إنه لا توجد أي خطط لتعامل القوات الأمريكية مع المهاجرين وإنها تقوم فقط ببعض مهام الدعم لإدارة الجمارك وحماية الحدود مثل مد أسلاك وبناء مخيم مؤقت لهم ولأفراد إدارة الجمارك.
قوافل المهاجرين
- غادر آلاف المواطنين من جمهورية هندوراس منتصف أكتوبر/ تشرين الأول بلادهم في مجموعة ضخمة أثارت اهتماما دوليا وتحولت إلى قضية رئيسية في انتخابات الكونغرس الأمريكي.
- مهاجرون من السلفادور أيضا اتخذوا قرارا مماثلا وتحركوا في قافلة نهاية الشهر الماضي ضمت مئات الأشخاص.
- قافلة مهاجرو هندوراس توجهت صوب الولايات المتحدة وعبرت خلال رحلتها حدود غواتيمالا ودخلت إلى المكسيك وتتحرك من الجنوب صوب الحدود الأمريكية.
- بدأت القافلة بعدد ضخم ثم تفرقت إلى مجموعات أخذت كل منها مسارا مختلفا.
- قوافل المهاجرين بدأت تطور من نفسها من خلال تشكيل لجنة أمنية من أفرادها معنية بحفظ النظام في القافلة، فضلا عن مجموعات أخرى معنية برفع القمامة التي تخلفها القافلة في طريق هجرتها.
- المهاجرون يتنقلون في مجموعات في ولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك وفي ولاية بويبلا بوسط البلاد وفي ولاية تشياباس الجنوبية.
- هندوراس قالت أواخر الشهر الماضي إن 4500 من مواطنيها الساعين للهجرة عادوا لبلدهم في الأيام الأخيرة.
- بحسب التقارير، تسافر أربع قوافل مختلفة عبر المكسيك وتقدر أعداد المهاجرين في مجموعات بما يصل إلى ستة آلاف شخص أغلبهم أمهات مع أطفالهن.
- تقول الأمهات إنهن قررن الانضمام لقافلة المهاجرين لمنح أطفالهن حياة أفضل.
- الحياة الغامضة على الطريق بالنسبة لهذه الأسر أفضل من العودة إلى وطنهم حيث الفقر والعنف والجريمة أمور مؤكدة.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال نهاية الشهر الماضي إنه مستعد لإرسال ما بين 10 إلى 15 ألف جندي أمريكي في الخدمة للحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين، وهدد بوقف المساعدات لدول أمريكا الوسطى "على الفور" إذا لم تتوقف القوافل.