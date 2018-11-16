سي إن إن تنتصر على إدارة ترمب

أمر قاض في واشنطن (الجمعة) البيت الابيض بإعادة العمل ببطاقة اعتماد مراسل بشبكة "سي إن إن" معتمد لديه، بعد أن منع من الدخول إثر جدال حاد مع الرئيس دونالد ترمب.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن الأمر القضائي مؤقت، ويطلب من البيت الأبيض السماح مجددا للصحفي جيم أكوستا بالعودة إلى العمل بانتظار عقد جلسة استماع للنظر في شكوى الشبكة.

رد البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض أنه سيعيد "بشكل مؤقت" بطاقة اعتماد أكوستا.

المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز: أعلن القضاء اليوم بشكل واضح أنه لا يوجد حق مطلق للدخول إلى البيت الأبيض طبقا للمادة الأولى من الدستور.

ساندرز: ردا على المحكمة سنعيد بشكل مؤقت بطاقة اعتماد الصحفي.

ساندرز: سنضع قواعد وآليات للتأكد من أن تجري المؤتمرات الصحفية بشكل منظم ومتوازن.

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