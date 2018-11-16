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سياسة|الولايات المتحدة

سي إن إن تنتصر على إدارة ترمب

جيم أكوستا، مراسل سي إن إن
جيم أكوستا، مراسل سي إن إن
16/11/2018

أمر قاض في واشنطن (الجمعة) البيت الابيض بإعادة العمل ببطاقة اعتماد مراسل بشبكة "سي إن إن" معتمد لديه، بعد أن منع من الدخول إثر جدال حاد مع الرئيس دونالد ترمب.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن الأمر القضائي مؤقت، ويطلب من البيت الأبيض السماح مجددا للصحفي جيم أكوستا بالعودة إلى العمل بانتظار عقد جلسة استماع للنظر في شكوى الشبكة. 

رد البيت الأبيض
  • أعلن البيت الأبيض أنه سيعيد "بشكل مؤقت" بطاقة اعتماد أكوستا.
  • المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز: أعلن القضاء اليوم بشكل واضح أنه لا يوجد حق مطلق للدخول إلى البيت الأبيض طبقا للمادة الأولى من الدستور.    
  • ساندرز: ردا على المحكمة سنعيد بشكل مؤقت بطاقة اعتماد الصحفي.
  • ساندرز: سنضع قواعد وآليات للتأكد من أن تجري المؤتمرات الصحفية بشكل منظم ومتوازن.
مواجهة بين صحفي ورئيس
  • رفعت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الإخبارية دعوى قضائية على إدارة ترمب بسبب إلغاء اعتماد مراسلها الذي كانت أسئلته وتغطياته هدفا متكررا لانتقادات الرئيس.
  • الشبكة طالبت في دعواها التي رفعتها أمام المحكمة الجزئية في واشنطن بإعادة الاعتماد لأكوستا.
  • انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض هذه الخطوة من جانب الشبكة قائلة إنها مزيد من الاستعراض من جانب سي.إن.إن وسندافع بقوة في هذه الدعوى.
  • البيت الأبيض سحب اعتماد أكوستا الأسبوع الماضي في تصعيد من جانب الرئيس الجمهوري ضد وسائل الإعلام الإخبارية التي يصفها بأنها "عدو الشعب".
  • ترمب دأب على تصعيد انتقاده للصحفيين الذين يتناولون أخباره وتوجيه انتقادات شخصية لهم خلال رده على الأسئلة التي لا تأتي على هواه ومن بينها الأسئلة عن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت ميلر فيما إذا كانت حملة ترمب تعاونت مع روسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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