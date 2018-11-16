تقرير: مسؤول بالمخابرات المصرية يحضر تأبينا نظمته كتائب القسام

حضر مسؤول رفيع في جهاز المخابرات العامة المصرية مساء الجمعة في فعالية نظمتها كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" جنوبي قطاع غزة، بحسب تقرير إخباري.

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وكالة الأناضول قالت إن اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية وصل إلى مهرجان نظمته كتائب القسام في مدينة خانيونس جنوبي القطاع لتأبين عدد من عناصرها استشهدوا الأسبوع الماضي في اشتباك مع قوات الاحتلال.

صافح عبد الخالق قادة حركة حماس المتواجدين في الحفل، وعلى رأسهم يحيى السنوار، قائد حماس بغزة، قبل أن يغادره سريعا من دون أن يجلس لمشاهدة فقرات الحفل.

هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول مصري رفيع في فعاليات تنظمها حركة حماس.

وصل عبد الخالق إلى غزة أمس الخميس والتقى السنوار في إطار جهود ترعاها مصر لتثبيت هدنة بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

حماس أعلنت الخميس أن السنوار التقى وعدد من قيادات الحركة مع مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق.

يجري الوفد المصري، جولة مكوكية بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، منذ أكثر من شهر، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي حماس وفتح، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة حول ملف المصالحة الفلسطينية والتهدئة بغزة.

تصريحات السنوار في حفل التأبين

حريصون أن نكسر الحصار الإسرائيلي وأن نوفر حياة كريمة لشعبنا في غزة.

قررنا أن الحصار سيُكسر سواء بالتفاهمات وعبر الوسطاء، أو بمسيرات العودة، وإذا لزم غير ذلك فنحن جاهزون.

لن نسمح لأحد أن يقايض صواريخنا بحليب أطفالنا وغذائنا وعلاجنا، ولن نسمح باستمرار الحصار وليكن ما يكون.

ندعو حركة فتح وبقية الفصائل إلى الجلوس على طاولة واحدة لبدء حوار جاد لتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة.

الصواريخ التي تمتلكها المقاومة باتت أكثر عددا وأكثر دقّة وأقوى تدميرًا.

في ختام الحفل، سلّم قائد ميداني في القسام للسنوار مسدسا قال إنه يعود لعناصر الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت لغزة.