أعضاء بالشيوخ الأمريكي يتحركون ضد السعودية بسبب اليمن وقتل خاشقجي

طرح أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون سعيا للرد على الرياض بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده ولدورها في حرب اليمن.

وقال أعضاء بالمجلس إنه إذا تم التصديق على القانون فستتخذ بموجبه إجراءات تشمل وقف مبيعات الأسلحة للسعودية وحظر قيام الولايات المتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف السعودي الإماراتي بالوقود خلال عملياته الحربية في اليمن.

تفاصيل مشروع القانون:

قدم مشروع القانون العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب منينديز والجمهوري تود يونغ، وقالا إنه سيضمن إشرافا من الكونغرس على السياسة الأمريكية تجاه اليمن والتصدي لأسوأ أزمة إنسانية في العالم ويطالب بمحاسبة جادة عن مقتل جمال خاشقجي.

العضوان طالبا بموجب التشريع المقترح بتعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية ومنع الولايات المتحدة من إعادة تزويد طائرات التحالف المشاركة في حرب اليمن بالوقود، وفرض عقوبات إلزامية على الأشخاص المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

وبالنسبة لليمن، اعتبر الأعضاء أن القرار الأخير الذي اتخذته الإدارة بتعليق التزود بالوقود الجوي للولايات المتحدة لطائرات التحالف السعودي في غياب استراتيجية فعلية لإنهاء هذا النزاع هو إجراء لا معنى له.

لهذا السبب يوضح مشروع القانون أن على الكونغرس المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية، ويدعو بشكل عاجل جميع الأطراف لحماية المدنيين اليمنيين، والتأكد من أن التسوية السياسية فقط هي التي ستنهي هذه الحرب.

التشريع المقترح يدعو أيضا إلى تقديم تقرير عن حقوق الإنسان في السعودية وفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن أو يدعمون الحوثيين في البلاد.

منينديز، قال: "بينما يعد إعلان إدارة ترمب عن فرض عقوبات على 17 شخصا سعوديا خطوة جديرة بالترحيب، فإنه ليس كافيا".

مشروع القانون يلقى دعما من أعضاء آخرين بمجلس الشيوخ من بينهم العضوان الديمقراطيان جاك ريد وجان شاهين والجمهوريان ليندسي غراهام وسوزان كولينز.

السيناتور بوب كوركر: