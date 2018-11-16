البث الحي
سياسة

أردوغان وترمب يتفقان على "عدم التستر" على مقتل خاشقجي

أردوغان خلال لقائه مع ترمب في باريس
أردوغان خلال لقائه مع ترمب في باريس
16/11/2018

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، على الكشف عن ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بكافة أبعادها، وعدم السماح بالتستر عليها.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أردوغان وترمب
  • بحث أردوغان وترمب، في الاتصال المسائل الثنائية، وجريمة خاشقجي، إضافة إلى التحقيقات الأمريكية المتواصلة بشأن جماعة فتح الله غولن وأنشطة "مكافحة الإرهاب" في سوريا، والعلاقات الاقتصادية الثنائية.
  • أكد أردوغان وترمب، على أهمية التعاون الوثيق بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مكافحة كافة "التنظيمات الإرهابية".
  • أعرب الرئيسان عن ترحيبها ببدء تسيير دوريات مشتركة في إطار خارطة الطريق المتعلقة بمنطقة منبج السورية، وتناولا مسألة استكمال العملية بأقرب وقت.
  • أردوغان أبلغ ترمب، بأن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".
  • تطرق الرئيسان إلى أهمية متابعة القضايا التي تم مناقشتها خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضي. وأعلنا عزمهما تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
مقتل خاشقجي
  • أعلنت النيابة العامة السعودية أمس الخميس أن من أمر بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه" دون ذكر اسمه، وأنّ جثة المجني عليه (خاشقجي) تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
  • الإعلان السعودي يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام، خاصة الغربية منها، بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فضلا عن إعلان من النيابة العامة السعودية أن الجريمة حدثت جراء شجار عابر مع أشخاص في القنصلية.
الملف السوري
  • سيّر الجيش التركي الدورية المشتركة الثالثة مع نظيره الأمريكي في "منبج" السورية يوم الخميس، بموجب "خارطة الطريق" المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن.
  • في يونيو/ حزيران الماضي، توصلت واشنطن وأنقرة، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج التابعة لمحافظة حلب، تضمن إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

دعت جونسون لإنقاذه.. زوجة سجين مصري تتحدث باكية عن ظروف اعتقاله (فيديو)

جيسيكا كيلي وزوجها الناشط المصري والمعتقل كريم عنارة (موافع التواصل)

تأكيد فوز بايدن في بنسلفانيا.. وترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (يمين) والرئيس المنتخب جو بايدن (يسار) (موافع التواصل)

رشيدة طليب تحتفل بفوزها بعضوية الكونغرس الأمريكي بـ"مقلوبة" فلسطينية (فيديو)

النائبة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي