وفد أمني مصري في غزة لاستكمال المباحثات المصالحة والتهدئة

وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة واجتمع على الفور مع قادة حركة حماس وذلك بعد يومين من التصعيد عقب عملية تسلل إسرائيلية لاغتيال قادة بالمقاومة.
التفاصيل:
- مصادر في حماس قالت إن الوفد المصري، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة المصرية، التقى في غزة بقائد الحركة في القطاع وعضو مكتبها السياسي يحيى السنوار ومسؤولين آخرين في الحركة.
- وقبل أيام، قالت فصائل المقاومة في قطاع غزة إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي إثر جهود مصرية.
- وشهد القطاع تصعيدا خلال الأيام الماضية عقب تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى عمق قطاع غزة لاغتيال قادة بالمقاومة ما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيًا.
- ويجري الوفد المصري، جولة مكوكية بين قطاع غزة والضفة الغربية منذ أكثر من شهر، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي حماس وفتح في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة بشأن ملف المصالحة الفلسطينية.
- الوفد المصري يجري كذلك محادثات مع حركة حماس والحكومة الإسرائيلية في إطار ملف التهدئة في غزة.
- الهيئة العليا لمسيرات العودة دعت إلى مظاهرات عصر الجمعة على حدود قطاع غزة، فيما أعلنت إسرائيل إبقاء تعزيز قواتها عند قطاع غزة.
- واستشهد 223 فلسطينيا منذ 30 مارس/ آذار الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مسيرات العودة.