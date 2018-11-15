وفد أمني مصري في غزة لاستكمال المباحثات المصالحة والتهدئة

وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة واجتمع على الفور مع قادة حركة حماس وذلك بعد يومين من التصعيد عقب عملية تسلل إسرائيلية لاغتيال قادة بالمقاومة.

التفاصيل: