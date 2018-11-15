مسلمو الروهينغيا يتظاهرون احتجاجا على إعادتهم لميانمار

احتج المئات من مسلمي الروهينغيا المسلمين في بنغلاديش اليوم على أي محاولة لإعادتهم إلى ميانمار في وقت بدأت فيه استعدادات لإعادة مجموعة منهم تمشيا مع خطة متفق عليها في أكتوبر الماضي.

وهتف مئات المحتجين ممن في معسكر (أونكيبرانغ) جنوب شرق بنغلاديش بالقرب من الحدود مع ميانمار: "لا .. لا.. لن نذهب" ولوحوا بلافتات تقول "نريد العدالة.. ولن نعود أبدا إلى ميانمار بدون جنسيتنا".

خطة الترحيل تواجه انتقادات: