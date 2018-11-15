مسلمو الروهينغيا يتظاهرون احتجاجا على إعادتهم لميانمار

احتج المئات من مسلمي الروهينغيا المسلمين في بنغلاديش اليوم على أي محاولة لإعادتهم إلى ميانمار في وقت بدأت فيه استعدادات لإعادة مجموعة منهم تمشيا مع خطة متفق عليها في أكتوبر الماضي.
وهتف مئات المحتجين ممن في معسكر (أونكيبرانغ) جنوب شرق بنغلاديش بالقرب من الحدود مع ميانمار: "لا .. لا.. لن نذهب" ولوحوا بلافتات تقول "نريد العدالة.. ولن نعود أبدا إلى ميانمار بدون جنسيتنا".
خطة الترحيل تواجه انتقادات:
- كانت هناك شكوك كبيرة حول الخطة والتي عارضتها مفوضية اللاجئين ومجموعات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، الذين يخشون على سلامة الروهينغيا في ميانمار، كما عارضها اللاجئون أنفسهم.
- فرّ أكثر من 700 ألف من الروهينغيا من حملة شاملة للجيش في ولاية راخين في ميانمار في العام الماضي، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.
- لاجئو الروهينغيا يقولون إن الجنود والمدنيين البوذيين يذبحون الأسر ويحرقون مئات القرى وينفذون عمليات اغتصاب جماعية، واتهم المحققون المكلفون بتفويض من الأمم المتحدة جيش ميانمار بـ "نية الإبادة الجماعية" والتطهير العرقي.
- في وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر مطلعة على القضية مباشرة لرويترز، إن الإعادة إلى الوطن لن تبدأ يوم الخميس حيث لم يوافق أي من أولئك الذين اختاروا العودة، وقال أحد المصادر "لا أحد يريد العودة".
- كان من المقرر أن تبدأ اليوم عملية إعادة المجموعة الأولى التي تضم 2200 لاجئ، وقال المسؤولون في ميانمار إنهم مستعدون لاستقبال العائدين، لكن بنغلاديش تعهدت بعدم إجبار أي شخص على العودة.
- المصادر، أوضحت أن المسؤولين في بنغلاديش سيجتمعون مع نظرائهم في ميانمار عند معبر حدودي لإبلاغهم بأنه لم يوافق أحد على العودة.
- مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استمر في تلقي تقارير حول الانتهاكات المستمرة ضد الروهينغيا فى ميانمار بما فى ذلك عمليات القتل والاختفاء والاعتقالات التعسفية.
- لا تعتبر ميانمار الروهينغيا مجموعة عرقية محلية ومعظمهم لا يحملون الجنسية.
- منظمات غير حكومية وجهت رسالة مفتوحة الجمعة الماضية أبدت فيها خشيتها من إعادة الروهينغيا، معتبرةً أنّ الشروط الأمنيّة لم تجتمع وأنّ عودة اللاجئين تنطوي على خطورة في هذا البلد الذي يشهد نزعة قومية بوذية.
- المنظّمات، ومن بينها "أوكسفام" و"أنقذوا الأطفال"، قالت إن اللاجئين "فرّوا إلى بنغلاديش بحثاً عن الأمن وأن فكرة ما سيحصل لهم إذا عادوا الآن إلى بورما تقلقهم.