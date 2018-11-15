فيديو: إصابة 5 من الشرطة الإسرائيلية في عملية طعن بالقدس

أصيب خمسة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في عملية طعن داخل مركز شرطة الاحتلال المقام على أراضي قرية جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، مساء أمس، كما أصيب المنفذ.

التفاصيل وفقا للإعلام الإسرائيلي:

إصابة 5 أفراد من الشرطة الإسرائيلية خلال عملية طعن داخل مركز شرطة للاحتلال في القدس المحتلة.

شرطة الاحتلال أطلقت النار صوب المنفذ، وهو شاب فلسطيني يدعى عبدالرحمن علي أبوجمل في العشرين من عمره.

الشاب أصيب بمنطقة الصدر بجروح طفيفة، وتم نقله مع الشرطيين إلى مستشفى بالقدس المحتلة .

تُجري أعمال تمشيط بحثًا عن شخص أوصل منفذ العملية للمكان، والتحقيق جار لمعرفة كيف تمكن المنفذ من دخول مركز الشرطة.

منفذ العملية تسلق السياج المحيط بمركز الشرطة، واستل سكينًا طعن بواسطتها أحد عناصر الشرطة في البداية .

شرطي (50 عامًا) أصيب جراء الطعن في منطقة الرأس بجروح طفيفة، فيما أصيب آخر (30 عامًا) بعيار ناري في يده، خلال محاولة الشرطة استهداف منفذ العملية .

لم تتضح كيفية إصابة الشرطيين الثلاثة الآخرين .

منفذ عملية طعن بمركز شرطة للاحتلال في جبل المكبر بالقدس المحتلة

اعتقال والدة المنفذ

مواطنون من قرية جبل المكبر أفادوا بأنهم سمعوا أصوات إطلاق نار كثيف، وخلال ذلك اقتحم المئات من جنود الاحتلال قرية جبل المكبر من كافة مداخلها وأغلقوا الشوارع المؤدية لها.

قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم (الخميس)، منزل عائلة الشاب الفلسطيني المشتبه بتنفيذه عملية الطعن، واعتقلت والدة الشاب بعد تفتيش المنزل وتصويره، وهددت القوات بهدمه، وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية.

العملية تعتبر الثانية خلال يوم أمس، إذ أطلق مسلحون النار، مساء الأربعاء، على نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال على أحد مداخل مستوطنة "بساغوت"، المقامة على أراضي مدينة البيرة.

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