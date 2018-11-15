فيديو: إصابة 5 من الشرطة الإسرائيلية في عملية طعن بالقدس

أصيب خمسة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في عملية طعن داخل مركز شرطة الاحتلال المقام على أراضي قرية جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، مساء أمس، كما أصيب المنفذ.
التفاصيل وفقا للإعلام الإسرائيلي:
- إصابة 5 أفراد من الشرطة الإسرائيلية خلال عملية طعن داخل مركز شرطة للاحتلال في القدس المحتلة.
- شرطة الاحتلال أطلقت النار صوب المنفذ، وهو شاب فلسطيني يدعى عبدالرحمن علي أبوجمل في العشرين من عمره.
- الشاب أصيب بمنطقة الصدر بجروح طفيفة، وتم نقله مع الشرطيين إلى مستشفى بالقدس المحتلة.
- تُجري أعمال تمشيط بحثًا عن شخص أوصل منفذ العملية للمكان، والتحقيق جار لمعرفة كيف تمكن المنفذ من دخول مركز الشرطة.
- منفذ العملية تسلق السياج المحيط بمركز الشرطة، واستل سكينًا طعن بواسطتها أحد عناصر الشرطة في البداية.
- شرطي (50 عامًا) أصيب جراء الطعن في منطقة الرأس بجروح طفيفة، فيما أصيب آخر (30 عامًا) بعيار ناري في يده، خلال محاولة الشرطة استهداف منفذ العملية.
- لم تتضح كيفية إصابة الشرطيين الثلاثة الآخرين.
اعتقال والدة المنفذ
خلفية:
- منذ اندلاع انتفاضة القدس مطلع أكتوبر/تشرين أول 2015، راج تنفيذ عمليات طعن ضد جنود الاحتلال والمستوطنين؛ ردًّا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى.
- لاحقًا، زادت التوترات في القدس منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.