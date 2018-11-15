عقيد فلسطيني يغير إطارات مركبة لجنود الاحتلال.. ما القصة؟

أوقفت السلطات الفلسطينية قائد شرطة الخليل العقيد أحمد أبو الرب عن العمل، بعد انتشار صور له وهو يساعد جنود الاحتلال في تغيير إطارات مركبتهم العسكرية.
ما القصة ؟
- أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العقيد أبو الرب وهو يقوم بتغيير إطارات مركبة لجنود الاحتلال الإسرائيلي.
- مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله قام بإيقاف أبو الرب عن العمل وإحالته للتحقيق.
- الصور تظهر المسؤول الأرفع لشرطة السلطة في الخليل بزيه الرسمي، جاثيًا على الأرض يتفقد مركبة عسكرية إسرائيلية، ويحيط به عدد من جنود الاحتلال.
- يظهر شخص آخر بملابس مدنية في المكان تبين أنه الدكتور كمال مخامرة، أمين سر حركة فتح في إقليم "مسافر يطا" .
- مخامرة قال للصحافة المحلية إنه كان برفقة العقيد أبو الرب الأحد الماضي في حملة إغاثة.
- مخامرة أضاف أن دورية لجيش الاحتلال طلبت إصلاح عطل بإحدى عجلات مركبة الدورية، وبعد وقت طويل من الانتظار، تولى العقيد الأمر.
غضب على فيسبوك
- صور العقيد أبو الرب انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقوبل ذلك بسخط واسع، وطالب عدد منهم بإقالته من الشرطة.
- رواد مواقع التواصل أطلقوا هاشتاج #كمين_البنشر (إطار السيارة)،وآخر #كمين_العجل، نددوا فيهما بتصرف العقيد.
- قارن رواد مواقع التواصل بين صور العقيد و دور المقاومة في غزة التي سجلت نصرًا مؤزرًا في مواجهة قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى القطاع (الأحد) الماضي.
- رد المقاومة في غزة أجبر الاحتلال على الرضوخ لتثبيت وقف إطلاق نار، وأسفر عن استقالة وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان.
- في حين تساءل بعض النشطاء إن كان هذا هو التمكين الذي تطالب السلطة وحكومتها بتنفيذه في غزة؟! تحدث آخرون عن عفوية العقيد الموقوف وتلقائيته في تقديم المساعدة.