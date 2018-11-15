عقيد فلسطيني يغير إطارات مركبة لجنود الاحتلال.. ما القصة؟

في حين تساءل بعض النشطاء إن كان هذا هو التمكين الذي تطالب السلطة وحكومتها بتنفيذه في غزة؟

تحدث آخرون عن عفوية العقيد الموقوف وتلقائيته في تقديم المساعدة.