عقوبات أمريكية على 17 سعوديا لدورهم في مقتل خاشقجي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 17 سعوديا اليوم الخميس لدورهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا.

وهذا هو أول رد فعل ملموس من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مقتل خاشقجي الشهر الماضي.

القصة

قائمة العقوبات تشمل سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي.

سيتم تطبيق العقوبات بموجب قانون غلوبال ماغنيتسكي الذي يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويمارسون الفساد.

يمثل الإعلان تحركا غير معتاد من واشنطن التي نادرا ما تفرض عقوبات على الرياض.

وزير الخزانة ستيفن منوتشين: هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا صحفيا كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة وقتلوه بوحشية ينبغي أن يواجهوا عواقب أفعالهم.

منوتشين: واشنطن تواصل محاولة الوقوف على ما حدث بالفعل وستحاسب أي شخص يثبت أنه مسؤول عن مقتل خاشقجي.

منوتشين: على حكومة السعودية أن تتخذ الخطوات المناسبة لوضع حد لاستهداف أي معارض سياسي أو صحفي.

يواجه العقوبات أيضا ماهر المطرب وهو مساعد للقحطاني ظهر في صور مع الأمير محمد خلال زيارات رسمية للولايات المتحدة وأوربا هذا العام.

خلفية

مكتب النائب العام السعودي قال اليوم الخميس إنه يسعى لإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من 11 مشتبها بهم وجهت لهم اتهامات في قضية خاشقجي فيما تحاول المملكة احتواء أكبر أزمة سياسية تمر بها في جيل.