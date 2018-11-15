عضو كونغرس تطالب شركات أمريكية بالكشف عن طبيعة عملها مع السعودية

طالبت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي إليزابيث وارين عددا من كبار شركات الاستشارات الأمريكية بالكشف عن العمل الذي تقوم به والمتعلق بالسعودية.

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