صحف إسرائيلية تتساءل: لماذا ذهب ليبرمان وبقي هنية؟

أفيغدور ليبرمان تعهد باغتيال إسماعيل هنية بعد 48 ساعة من تسلم حقيبته الوزارية بحكومة نتنياهو، واستقال ليبرمان بعد 48 ساعة من عملية أمنية فاشلة في غزة. ذهب ليبرمان وبقي هنية.

هذا ما خلصت إليه آنا أهارونيم محررة الشؤون العسكرية بصحيفة جيروزاليم بوست في تحليل نشرته الصحيفة الخميس استعرضت فيه تطورات الموقف في إسرائيل منذ مساء الأحد عقب العملية الفاشلة للكوماندوز الإسرائيلي ووحدات النخبة العسكرية التي حاولت اختراق أراضي غزة بالقرب من خان يونس، وانتهت بما وصفته بكارثة عسكرية وسياسية.

أبرز ما أوردته آنا أهارونيم في تقريرها:

التطورات المتصاعدة في المنطقة تضمنت تلك العملية الفاشلة ثم إطلاق صاروخ كورنيت مضاد للدبابات على حافلة إسرائيلية.

تم إطلاق ما يقرب من 500 صاروخ من غزة على إسرائيل، وقام الجيش الإسرائيلي بتدمير 160 هدفا في غزة، ثم أخيرا استقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان. كل ذلك في غضون 72 ساعة فقط.

ليبرمان خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر: أرفض التفاوض مع حماس، وإسرائيل من خلال المفاوضات اشترت الهدوء لفترة وجيزة مقابل ثمن باهظ التكلفة على أمنها على المدي الطويل.

أرفض التفاوض مع حماس، وإسرائيل من خلال المفاوضات اشترت الهدوء لفترة وجيزة مقابل ثمن باهظ التكلفة على أمنها على المدي الطويل. القيادي الحمساوي حسام بدران: طالب نتنياهو بإقالة ليبرمان إذا كان يرغب جديا في إنهاء التصعيد مع المقاومة الفلسطينية، واتهم ليبرمان بأنه يتسبب بسلوكه المتهور في استمرار التصعيد بين الجانبين.

طالب نتنياهو بإقالة ليبرمان إذا كان يرغب جديا في إنهاء التصعيد مع المقاومة الفلسطينية، واتهم ليبرمان بأنه يتسبب بسلوكه المتهور في استمرار التصعيد بين الجانبين. في اليوم التالي رحبت حماس باستقالة ليبرمان ووصفت تلك الاستقالة بأنها جاءت نتيجة لهزيمة إسرائيل في مواجهتها الأخيرة مع المقاومة في غزة.

بعد استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، ومطالب حزب "البيت اليهودي" بحقيبة وزارة الدفاع كشرط للبقاء في الحكومة، فإن التقديرات تشير إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو لن يوافق على هذا المطلب، مما قد يقود إلى تقديم موعد الانتخابات البرلمانية.

بلبلة داخل حكومة نتنياهو:

"يديعوت أحرونوت" نقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه من غير المعقول أن يستجيب نتنياهو لمطلب رئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، في نهاية ولاية حكومته.

مقربون من نتنياهو قالوا إنه لم يتسلم رسميا رسالة استقالة ليبرمان، وإنه لا يزال يجري مشاورات، ولم يصدر أي قرار بعد.

يحاول نتنياهو، الحفاظ على ائتلافه الحكومي بينما يقوم بإجراء مشاورات مع قادة الائتلاف الحكومي، ومع كبار المسؤولين في حزب الليكود.

خيارات نتنياهو رصدها يوسي فيرتر، المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذات التوجهات اليسارية: