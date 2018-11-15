ردود فعل دولية إزاء بيان السعودية بشأن قتل خاشقجي

أثار بيان النيابة العامة السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي ردود فعل دولية، ما استدعى خروج وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي ليوضح موقف بلاده بعد ساعات على البيان الأول.

خرج وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ليؤكد أن ولي العهد محمد بن سلمان ليست له أي علاقة بجريمة قتل خاشقجي في السفارة السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أبرز تصريحات الجبير

هناك حملة موجهة شرسة ضد السعودية في الإعلام التركي والإعلام القطري.

تدويل قضية خاشقجي أمر مرفوض.

المملكة ترفض توجيه الاتهامات دون أساس وملتزمون بمحاسبة المتورطين في القضية التي ما زالت بها جوانب غامضة.

تعاملنا مع القضية ونتخذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرارها

أرسلنا 3 مذكرات للجانب التركي للحصول على المزيد من الأدلة ولم يستجيبوا لنا.

إذا كان لدى الأشقاء في تركيا أدلة تساعد في مجريات التحقيق بالمملكة فلتقدمها لنا.

لا نغير موقفنا ولكن توارد المعلومات هو الذي يوضح لنا تفاصيل ما حدث.

نرفض توجيه أصابع الاتهام إلى المملكة بأي شكل قبل انتهاء التحقيقات.

نرفض أي محاولة لتسييس القضية والتدخل في شؤون المملكة.

المملكة مصرة على معاقبة كل من تورط في جريمة قتل خاشقجي.

الموقف التركي

مكتب المدعي العام التركي قال للجزيرة إن مكان الجريمة في تركيا ويجب أن تعقد المحكمة داخلها.

المدعي العام التركي: طلبنا مرارا من السلطات السعودية إعادة المشتبه بهم لكن لم نحصل على إجابة.

وزير الخارجية التركي تشاووش مولود أوغلو قال إن قتل خاشقجي وتقطيع جثته جاء بأمر من الرياض.

أبرز تصريحات تشاووش أوغلو:

سنتعاون مع المجتمع الدولي وسنعمل كل ما يجب عمله لكشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي.

وزير الخارجية السعودي اتصل بي قبل المؤتمر الصحفي للنيابة العامة السعودية اليوم بنصف ساعة وأبلغت الرئيس رجب طيب أردوغان.

مقتل جمال خاشقجي وتقطيع جثته مخطط له من السعودية.

مصدر تركي للجزيرة

قال مصدر تركي لـ"الجزيرة"، تعليقًا على تصريحات النيابة العامة السعودية اليوم، "نريد اسم ورقم هاتف المتعهد المحلي الذي تسلم جثة الصحفي جمال خاشقجي، وليس صورة تقريبية".

نتساءل عن وجاهة رواية النيابة العامة السعودية مع إحضار فريق الاغتيال أدوات القتل معه.

لو لم يكن لدينا تسجيل صوتي لما اعترفوا بما اعترفوا به.

نريد اسم ورقم هاتف المتعهد المحلي وليس صورة تقريبية.

الفريق الذي قدم من السعودية إلى إسطنبول جاء ومعه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وببيانها اليوم، تعود النيابة العامة السعودية من جديد لرواية تسليم الجثة لمتعهد محلي بعد نفي النائب العام لذات الرواية سابقًا.

تصريحات النيابة العامة السعودية:

متحدث باسم النيابة العامة السعودية، قال في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، إن النيابة طالبت بإعدام من أمر ونفذ قتل خاشقجي وعددهم خمسة، مؤكدة أنه تم تقطع جثته.

كشفت النيابة العامة السعودية عن أن الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، وأن الآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض ماهر المطرب.

النيابة العامة السعودية أشارت إلى أن احد المتهمين الخمسة عطل كاميرات القنصلية بإسطنبول، وآخر سلم جثة خاشقجي بعد تقطيعها إلى متعاون محلي قالت النيابة إنه تم التوصل إلى صورة تقريبية لهذا المتعهد المحلي وأنها ستسلمها للسلطات التركية.

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