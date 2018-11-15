خبراء: قبة إسرائيل الحديدية صدت 20 بالمائة من صواريخ القسام

شكك موقع متخصص في رصد التوازن العسكري والاستراتيجي، في جدوى منظومة (القبة الحديدية) الإسرائيلية بعد فشلها في التصدي لنحو 80 بالمائة من الصواريخ الفلسطينية التي انطلقت من غزة الأحد

أبرز ما أورده موقع (مليتيري ووتش) المتخصص في رصد وتحليل أساليب القتال بمناطق الصراع المسلح في العالم:

إن هذا الإخفاق في التصدي للصواريخ الفلسطينية بدائية الصنع يمكن أن يشكل نقطة ضعف مهمة في الدفاعات الإسرائيلية، ويمكن استغلاله من جهات معادية لتل أبيب ممن لديها قدرات صاروخية أكثر تقدما وتعقيدا مثل سوريا وحزب الله اللبناني.

أثار القصف الصاروخي الفلسطيني على إسرائيل، في ليل 12/13 نوفمبر/تشرين الثاني، شكوكا حول فعالية الدفاع الإسرائيلي المضاد للصواريخ حيث أكدت المعطيات أن "القبة الحديدية" الإسرائيلية تمكنت من اعتراض 60 صاروخا فقط من بين 300 صاروخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وهو ما يمثل نحو 20 بالمائة فقط من عدد الصواريخ التي أطلقت صوب إسرائيل.

تعتمد إسرائيل بشكل مكثف على نظام "القبة الحديدية " المضاد للصواريخ التي تتضمن 10 بطاريات من الصواريخ الاعتراضية التي تتلخص وظيفتها الأساسية في توفير الحماية لمساحة 150 كيلومترا للبطارية الواحدة، لمواجهة صواريخ غير موجهة يتراوح مداها بين أربعة و سبعين كيلو مترا.

خبراء عسكريون وفنيون متخصصون أكدوا أن صاروخ (قسام) يعتبر سلاحا بسيطا محدود الفاعلية، ولا يتجاوز مداه 30 كيلومترا، أما "القبة الحديدية" فتعتبر من وسائط الدفاع المضادة للصواريخ الأكثر حداثة وتطورًا. ويبلغ طول صاروخ "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ نحو 3 أمتار، ويبلغ قطر الصاروخ 160 مليمترا. ويزن 90 كيلوغراما.

من بين أنظمة الصواريخ التي يمكنها اختراق القبة الحديدية الإسرائيلية صواريخ (كيه إن-02) الكورية الموجودة في سوريا، وكذلك صواريخ (بي-800) الروسية التي قامت القوات السورية والروسية بنشرها في مختلف مناطق الإقليم السوري بالقرب من إسرائيل.

تطور المنظومة الصاروخية للفلسطينيين يقلق تل أبيب: