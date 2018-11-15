حصري: السيسي سيعدل مدة الرئاسة بالدستور في مارس المقبل

كشفت مصادر خاصة للجزيرة مباشر عن نية النظام المصري إجراء تعديلات على الدستور خلال شهر مارس/ آذار المقبل يقضي بتمديد فترة الرئاسة.

ما القصة؟

موضوع تعديل الدستور كان مطروحا خلال اجتماع خاص تحدث فيه اللواء بجهاز المخابرات العامة أحمد شعبان، والذي يلقب بظل اللواء عباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات.

الاجتماع الخاص جرى على هامش منتدى شباب العالم، الذي عقد مطلع الشهر الجاري في منتجع شرم الشيخ .

أبرز تصريحات المصدر للجزيرة مباشر:

قرار النظام المصري بإجراء تعديلات على الدستور "محسوم"، ولم يبق سوى تحديد عدد الفترات الرئاسية التي سيتم إقرارها في التعديل .

اللواء أحمد شعبان كشف أنه سيتم تنظيم حملة دعائية بداية من شهر يناير/ كانون الثاني القادم للمطالبة بتعديل الدستور تحت شعار "استكمال إنجازات الرئيس" لتهيئة الأجواء لإجراء التعديل في مارس .

رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، هو من سيتولى صياغة هذه التعديلات، وفقًا للواء شعبان.

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