النيابة السعودية تطالب بإعدام من أمر وقتل جمال خاشقجي

قالت النيابة العامة السعودية، في مؤتمر صحفي اليوم، إنها طالبت بإعدام من أمر وباشر جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وعددهم 5 أشخاص، وكشفت عن شخصية الآمر بتنفيذ الاغتيال.

أبرز تصريحات المتحدث باسم النيابة العامة السعودية:

طالبنا بإعدام من أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي وعددهم خمسة أشخاص.

الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق (أحمد عسيري)، والآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض(ماهر المطرب).

نائب الاستخبارات العامة هو من أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية بإرادته أو بالقوة.

دور المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني كان الاجتماع بالفريق المكلف بإعادة خاشقجي.

تم منع القحطاني من السفر وهو رهن التحقيق.

التحقيقات أظهرت أن أصل الحدث هو إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية.

قتل خاشقجي بدأ بعراك وشجار وحقن بجرعة مخدرة بكمية أدت إلى وفاته.

ثبت أن تعطيل الكاميرات في مقر القنصلية في إسطنبول قام به أحد المتهمين.

جثة خاشقجي تم تقطيعها في مقر القنصلية السعودية قبل نقلها خارجها.

خمسة متهمين أخرجوا جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها.

تم التوصل إلى صورة تقريبية للمتعاون المحلي الذي تسلم جثة خاشقجي.

هناك شخص وحيد من فريق الاغتيال سلم جثة خاشقجي إلى متعهد محلي.

سيتم تسليم الصورة التقريبية للمتعاون المحلي التركي إلى السلطات التركية.

تم توجيه التهم إلى 11 شخصاً من أصل 21 من الموقوفين في قضية اغتيال جمال خاشقجي، وإقامة الدعوى الجزئية بحقهم.

فريق الاغتيال قدم تقريرا مضللا لنائب رئيس الاستخبارات السابق.

نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق هو من أمر بتشكيل فريق اغتيال خاشقجي.

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