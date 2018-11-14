هل يعود الروهينغيا إلى مصائد القتل في ميانمار؟

الخميس 15 نوفمبر/ تشرين الثاني هو الموعد الذي اتفقت بنغلاديش وميانمار على بدء عودة لاجئي الروهينغيا فيه إلى ميانمار التي فروا منها بسبب المجازر التي ارتكبت بحقهم هناك، فهل يعودون؟

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الأمم المتحدة لا تريد عودة اللاجئين والعشرات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أعربت عن صدمتها من الاتفاق واللاجئون أنفسهم، الذي يتعلق القرار بمصيرهم، غاضبون من أن يقرر آخرون مصيرهم بدون مشاركتهم.

منذ أغسطس/ آب 2017، فر أكثر من 720 ألفا من الروهينغيا المسلمين من ميانمار ولجأوا إلى بنغلاديش، نتيجة الانتهاكات والقتل الجماعي والاغتصاب وحرق المنازل التي تعرضوا لها في إقليم أراكان (راخين) حيث كانوا يقيمون في ميانمار.

وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع، رفض نشر اسمه، إن عملية إعادة الروهينغيا إلى ميانمار لن تبدأ الخميس كما كان مقررا لها، قائلا "هذا لن يحدث غدا لأن لا أحد يريد العودة".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا قبل أيام بنغلاديش وميانمار إلى وقف عملية إعادة اللاجئين الروهينغيا إلى بلادهم.

الأمين العام قال إن "الظروف الحالية ليست ملائمة لعودة هؤلاء اللاجئين، كما أن العودة ينبغي أن تكون طوعية، وأن يقرر اللاجئون بأنفسهم المكان الذي يرغبون بالعودة إليه في أمان وكرامة".

المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قالت إن "اللاجئين معرضون لخطر إعادتهم إلى ميانمار ضد إرادتهم".

باشليه قالت إن إعادة لاجئي الروهينغيا إلى ميانمار، حيث تعرضوا للقتل والانتهاكات، سيكون بمثابة "انتهاك صريح" للمبادئ القانونية الدولية.

المفوضة السامية وصفت انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا في ميانمار بأنها "ترقى إلى أسوأ الفظائع بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية".

باشليه قالت إن إعادة اللاجئين الروهينغيا إلى ميانمار "في ظل الغياب التام للمحاسبة وفي ظل استمرار الانتهاكات، يعني إعادتهم إلى دائرة انتهاكات حقوق الإنسان، التي عانى منها هؤلاء لعقود".

عشرات من المنظّمات غير الحكومية وجهت رسالة مفتوحة الجمعة الماضية قالت فيها إنها تشعر بالقلق من إعادة الروهينغيا، معتبرةً أنّ الشروط الأمنيّة لم تجتمع وأنّ عودة اللاجئين "تنطوي على خطورة" في هذا البلد الذي يشهد نزعة قومية بوذية.

المنظّمات، ومن بينها "أوكسفام" و"أنقذوا الأطفال"، أضافت أنّ اللاجئين "فرّوا إلى بنغلادش بحثاً عن الأمن (…) وترعبهم فكرة ما سيحصل لهم إذا عادوا الآن إلى بورما وهم قلقون من نقص المعلومات".

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