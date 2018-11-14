نيويورك تايمز: تابعان مخلصان يقفان وراء صعود ابن سلمان

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رافقه ظهور تابعين مخلصين له يتمتعان بسلطات واسعة في المملكة.

وتناولت الصحيفة في تقرير لها الصعود المفاجئ والدور الذي يضطلع به تركي آل الشيخ وسعود القحطاني.

أبرز ما جاء في التقرير

ولي العهد السعودي يرافقه شاعر يتولى تنظيم حملات شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو سعود القحطاني وحارس أمن سابق يدير الهيئة العامة للرياضة السعودية وهو تركي آل الشيخ.

الرجلان اضطلعا بدور حيوي في كثير من مظاهر القوى التي أبرزت قفزة ابن سلمان للهيمنة على المملكة، بما في ذلك الإطاحة بولي العهد السابق محمد بن نايف واعتقال الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض واختطاف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والمقاطعة السعودية لقطر والأزمة الدبلوماسية مع كندا.

أفراد العائلة الحاكمة في السعودية يخشون من صديقيّ ولي العهد اللذين كانا حاضرين خلال مأدبة طعام في الهواء الطلق أقامها ولي العهد السعودي لحكام دول عربية.

مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين سلط الضوء على دورهما كعاملي مساعدة لتهور وعدوانية ولي العهد السعودي.

لم يتم توجيه اللوم لأي من الرجلين ضمن الثمانية عشر شخصا الذين تقول السعودية إنها ألقت القبض عليهم في إطار التحقيقات في مقتل خاشقجي.

الصحيفة نقلت عن مسؤول سعودي قوله إن المملكة أنحت ببعض اللوم على القحطاني، إمبراطور وسائل الإعلام، وخسر القحطاني منصبه كمستشار في الديوان الملكي بسبب مشاركته في الهجوم اللاذع على معارضي المملكة والذي أدى إلى مقتل خاشقجي.

آل الشيخ كان موجودا في نيويورك لتلقي العلاج خلال عملية قتل خاشقجي ومنذ ذلك الحين يتجنب الأضواء.

القحطاني وآل الشيخ لم يردا على طلبات بالتعليق من الصحيفة.

مهمات متعددة