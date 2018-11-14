ميدل إيست آي: ابن سلمان حاول إقناع نتنياهو بشن حرب على غزة

نقل موقع ميدل إيست آي الإخباري عن مصادر مطلعة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاول إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن حرب على غزة لصرف الأنظار عن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
التفاصيل بحسب تقرير لموقع ميدل إيست آي نشر الثلاثاء:
- ولي العهد السعودي حاول إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء صراع مع حركة حماس في غزة ضمن خطة لصرف الانتباه عن مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول مطلع الشهر الماضي، حسبما أفاد مصدر سعودي لموقع ميدل إيست آي.
- الحرب في غزة كانت واحدة من عدة إجراءات وسيناريوهات اقترحتها "قوة مهام الطوارئ" والتي تم تشكيلها لمواجهة التسريبات التي أعلنتها السلطات التركية تباعا، فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على أنشطة قوة المهام هذه.
- تتشكل قوة المهام من مسؤولين في الديوان الملكي السعودي ووزيري الخارجية والدفاع السعوديين، ومسؤولين من الاستخبارات السعودية، وتقوم بتقديم تقارير لولي العهد السعودي كل ست ساعات.
- مجموعة المهام أبلغت ابن سلمان أن اندلاع حرب في غزة يمكن أن يلفت انتباه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن قضية خاشقجي، وفي نفس الوقت يعيد تركيز واشنطن على الدور الذي تلعبه السعودية في دعم المصالح الإسرائيلية الاستراتيجية.
- نصحت مجموعة المهام ولي العهد السعودي بالسعي إلى "تحييد تركيا بكل الوسائل"، بما في ذلك محاولة "رشوة" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعروض لشراء أسلحة تركية، وتصريحات من جانب ابن سلمان تعبر عن المساعي لتعزيز العلاقات بين الرياض وأنقرة.
- من أمثلة هذا تصريحات ولي العهد السعودي خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار الشهر الماضي والتي قال فيها إن مقتل خاشقجي يجري استغلاله لدق إسفين بين السعودية وتركيا، وأن هذا لن يحدث طالما كان الملك سلمان وولي عهده موجودين.
- تم تسريب بعض توصيات قوة المهام إلى تركي الدخيل، المدير العام لقناة "العربية" السعودية، والمقرب من ابن سلمان، والذي هدد الولايات المتحدة، في مقال له الشهر الماضي، بإجراءات سعودية مضادة إذا فرضت واشنطن عقوبات على الرياض.
- الدخيل تحدث في مقاله أن ثم معلومات تدور داخل أروقة متخذي القرار السعودي تتحدث عن أكثر من ثلاثين إجراءً سعودياً مضاداً لفرض عقوبات على الرياض، وهي سيناريوهات كارثية للاقتصاد الأمريكي قبل الاقتصاد السعودي، على حد وصفه.
خلفية:
- رغم عدم وجود علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل فإن حكومة نتنياهو تحدثت عن بعض الاتصالات الرسمية بين الرياض وتل أبيب منذ عام 2014 لكن المملكة لم تؤكد ذلك في أي وقت ونفته في بعض الأحيان.
- في أول تعليق له على مقتل جمال خاشقجي قال نتنياهو مطلع الشهر الجاري إن ما حدث في القنصلية في إسطنبول مروع ولكن يتعين التعامل بطريقة مناسبة مع هذه المشكلة، مؤكدا أن إيران هي المشكلة الأكبر في المنطقة.
- وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز ندد أيضا بمقتل خاشقجي، لكنه قال إن التعاون مع الرياض ضد إيران يمثل أولوية لإسرائيل.
- قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دعمًا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل خاشقجي.
- الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ترمب، ونصحه بحماية علاقته القائمة مع ولي العهد السعودي، بعدما وُجّهت إليه سهام الانتقاد على خلفية مقتل خاشقجي.