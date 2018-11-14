ميدل إيست آي: ابن سلمان حاول إقناع نتنياهو بشن حرب على غزة

الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ترمب، ونصحه بحماية علاقته القائمة مع ولي العهد السعودي، بعدما وُجّهت إليه سهام الانتقاد على خلفية مقتل خاشقجي.