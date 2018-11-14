مصري يقاضي ابن عم ملك البحرين بسبب نجوم بوليوود!

رفع مواطن مصري قضية أمام القضاء البريطاني يتهم فيها ابن عم ملك البحرين بالإخلال باتفاق تعهد فيه بدفع 27 مليون جنيه إسترليني مقابل لقاءات منفردة مع نجوم ونجمات السينما الهندية.

وذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن صاحب الدعوي هو المواطن المصري أحمد عادل عبد الله الذي يطالب حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، بدفع تعويض يبلغ 20 مليونا و900 ألف دولار.

ويعد حمد بن عيسى أحد أبرز وجوه العائلة المالكة البحرينية حيث إنه ابن عم ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وابن أخ رئيس الحكومة البحرينية خليفة بن سلمان آل خليفة.

ما هي القصة كما وردت في الغارديان البريطانية؟

انسحب حمد بن عيسى من اتفاق يقضي بقيامه بدفع 35 مليون دولار (27 مليون جنيه إسترليني) مقابل لقاء 26 من نجوم ونجمات (بوليوود) ومن بينهم أيشواريا راي، وأنيل كابور .

اتفق ابن عم ملك البحرين مع وسيط مصري هو أحمد عادل عبد الله، على دفع مبلغ مليون و500 ألف دولار لكل لقاء مع كل نجمة أو نجم من نجوم السينما الهندية في بوليوود، بالإضافة إلى نصف مليون دولار في شكل مكافأة للوسيط عن كل لقاء ثالث.

تراجع بن عيسى عن الاتفاق مع الوسيط المصري بعد أن دفع 3 ملايين دولار فقط، ولذلك قام الوسيط المصري برفع الدعوى لخرق الاتفاق وللمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي لحقت به والتي قدرها بـنحو 20 مليونا و900 ألف دولار.

في المحكمة، نفي الشيخ حمد تعهده بدفع ملايين الدولارات لمقابلة نجوم ونجمات بوليوود بمن فيهم الممثلة الهندية المعروفة ايشواريا راي التي حصلت على لقب ملكة جمال العالم في العام 1994، والنجم المعروف آنيل كابور الذي يعرف بـ "المليونير المتشرد".

اعترف بأنه رغم حماسته البالغة وترقبه للقاء هؤلاء النجوم والنجمات إلا أنه توقع أن يدفع مبالغ تتراوح بين 30 – 50 ألف دولار نتيجة لإجراء لقاء خاص مع كل واحد من هؤلاء النجوم والنجمات المشهورين في الهند والعالم.

قال ابن عم ملك البحرين في بيان مكتوب تمت قراءته في المحكمة:" إنني محبط للغاية أن يقوم شخص اعتبرته في يوم صديقا مقربا برفع تلك الدعوي، لقد وثقت به عندما عرض على تقديمي لمن أعشقهم من نجوم بوليوود، ومنذ ذلك الحين قام أحمد بسحب مبالغ مالية كبيرة مني رغم أنني كنت كريما للغاية معه في الماضي."

أضاف أنه لا يوجد اتفاق تعاقدي بينهم، ناهيك عن أن يكون هذا الاتفاق حصريا وغير قابل للإلغاء، مشيرا إلى أنه سيدافع عنه نفسه أمام المحكمة.

من المتوقع أن يتم استدعاء الشيخ حمد يوم غد الخميس أمام المحكمة العليا البريطانية ليقدم الدليل وليفسر رغبته الجامحة في مقابلة نجوم السينما الهندية في بوليوود.

تفاصيل القضية من سجلات المحكمة كما أوردتها الغارديان البريطانية:

هناك زعم من صاحب الدعوي أن عضو الأسرة الحاكمة البحرينية وافق علي دفع مبالغ طائلة مقابل تلك اللقاءات مع نجوم بوليوود حتى وإن كان لقاء قصيرا لا يتجاوز ربع الساعة (15 دقيقة).

وفقا لأوراق المحكمة فإن المواطن المصري صاحب الدعوي قال إن التكلفة التي بلغت مليون ونصف المليون دولار للقاء الواحد في صورة موعد غرامي يستغرق 15 دقيقة يمكن أن تتكلف فيه الدقيقة الواحدة 100 ألف دولار.

ناقش أحمد مع الشيخ حمد تفاصيل الترتيبات لإجراء تلك المقابلات عبر مكالمات هاتفية مطولة خلال وجود المدعي عليه في قصره في المنامة بالبحرين، ومن بين تلك التفاصيل أن اللقاء سيستغرق 15 دقيقة كحد أدني و25 دقيقة كحد أقصي ما لم يرغب النجم أو النجمة الاستمرار في اللقاء لفترة أطول.

التقي الشيخ حمد ابن عم ملك البحرين أربعة من نجوم السينما الهندية من بينهم شاه روخ خان الذي يعرف باسم ملك بوليوود، وكذلك الممثلة آديتيا روي كابور، والنجم سلمان خان والنجمة رانفير سينغ.

يزعم محامو المواطن المصري صاحب الدعوي أن الشيخ حمد التقي نجم بولييود شاه روخ خان في فندق 5 نجوم في مومباي بالهند يوم 16 يناير من العام 2016، وكان معه لدي وصول مبلغ 400 ألف دولار نقدا، وبعد يومين من اللقاء قام بسداد بقية المبلغ للمواطن المصري الذي حصل على 600 ألف جنيه إسترليني و250 ألف دولار نقدا في حقيبة يد ذات لون رمادي داكن.

تم تقديم صورة الحقيبة وبها المال كدليل إثبات في القضية.

تم نقض الاتفاق من جانب الشيخ حمد عندما أدرك أنه يدفع مبالغ طائلة للغاية مقابلا لتلك اللقاءات.

يقول المواطن المصري إن التكاليف كانت عالية لأنه كان عليه أن يؤجر الطابق الخامس عشر بالكامل من فندق سانت ريجيس في مومباي الهندية، وكذلك الجناح الرئاسي بالفندق إلى جانب 10 الي 11 غرفة من غرف الفندق.

ماذا يقول دفاع المتهم عن القضية؟