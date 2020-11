فرنسا لترمب: كان من المناسب إبداء قدر من اللياقة

اتهم المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه يفتقر للذوق العام وذلك بعد الهجوم الذي شنه ترمب على فرنسا عبر موقع "تويتر".

التفاصيل

هجوم ترمب

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two – How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018