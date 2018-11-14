فرنسا لترمب: كان من المناسب إبداء قدر من اللياقة

اتهم المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه يفتقر للذوق العام وذلك بعد الهجوم الذي شنه ترمب على فرنسا عبر موقع "تويتر".
التفاصيل
- المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قال إنه كان يجب على الرئيس ترمب أن يبدي بعض "اللياقة" والاحترام في يوم الحداد الذي تحيي فيه فرنسا الذكرى الثالثة لهجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني في باريس.
- أجاب المتحدث ردا على تغريدات ترمب بقوله "أمس كان 13 نوفمبر، كنا نحيي ذكرى مقتل 130 من مواطنينا… ولذلك سأرد بالإنجليزية: كان من المناسب إبداء قدر من اللياقة".
هجوم ترمب
- شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجوما لاذعا على فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون بعد يومين فقط من عودته من زيارة للعاصمة الفرنسية.
- الرئيس الأمريكي كتب عدة تغريدات على موقع تويتر، انتقد في إحداها دعوة نظيره الفرنسي لتكوين جيش أوربي، مطالبا الدول الأوربية بدفع حصتهم في تكاليف حلف شمال الأطلسي.
- ترمب كتب في تغريدة إن الفرنسيين "بدأوا بتعلم الألمانية قبل أن تصل الولايات المتحدة"، في إشارة للدور الأمريكي في تحرير فرنسا من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
- ترمب لم يكتف بذلك، بل وجه انتقادات مباشرة إلى ماكرون نفسه، قائلا إنه يحاول الهرب من تدني شعبيته ومعدل البطالة في فرنسا بمثل هذه الاقتراحات.
دعوة ماكرون
- سلسلة تغريدات ترمب جاءت بعد يومين فقط من عودته من باريس للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.
- ماكرون قال إن أوربا تحتاج إلى جيشها الخاص لمواجهة التهديدات التي تشكلها دول مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا على أمن المعلوماتية الأوربية.
- ترمب بدأ زيارته لباريس بلهجة هجومية إذ كتب على تويتر بعد وصوله أن دعوة ماكرون إلى إنشاء جيش أوربي "مهينة".
- ماكرون أضاف أنه اتفق مع ترمب على ضرورة "تقاسم أفضل للعبء في حلف شمال الأطلسي" بما يعني أن على أوربا أن تكون أقل اعتماداً على الإنفاق الأمريكي على الدفاع، لكن لا يعني ذلك شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية.
- دعوة الرئيس الفرنسي لقيت تأييدا كبيرا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مُستخدمة نفس اللهجة التي استخدمها ماكرون والتي أثارت غضب ترمب.
- ميركل قالت إن مثل هذا الجيش لن يقوِّض حلف شمال الأطلسي الذي تقوده واشنطن لكنها قد تكون مُكملة له.