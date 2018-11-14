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عضو بارز بالكونغرس: ولي العهد السعودي غير جدير بالثقة

السناتور الجمهوري ليندسي غراهام
السناتور الجمهوري ليندسي غراهام
14/11/2018

وصف عضوُ مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه "غير مستقرّ وغير جدير بالثقة".

أبرز تصريحات غراهام لموقع بلومبيرغ الأمريكي:
  •  ناقش مع أعضاءٍ في مجلس الشيوخ عقوبات ضد السعودية في أعقاب مقتل خاشقجي.
  • لا توجد لديه خطة ُعملٍ حاليا لتلك العقوبات.
  • انتقد قيادة ابن سلمان قائلا: لا أرى الوضع ثابتا طالما أنه موجود.
  • وردّا على سؤالٍ حول ما إذا كان يدعو إلى تعيين ولي عهد جديد، قال غراهام إن الأمر متروك للسعودية لتحديد قيادتها.
  • قيادة محمد بن سلمان كانت كارثية على العلاقة مع واشنطن والمنطقة، وسأجد صعوبة كبيرة في القيام بالأعمال كالمعتاد، مع شخص غيرِ مستقر إلى هذه الدرجة. 
  • شكّك غراهام في تصريحات مستشارِ الأمن القومي جون بولتون بأن الأشخاص الذين سَمِعوا تسجيل مقتل خاشقجي لا يعتقدون أنه يورّط الأمير محمد.
  • من الصعب جدا أن أصدّق أن 15 شخصا استقلوا طائرة خاصة إلى تركيا، وقطّعوا جسَد شخص ما في القنصلية، ولم يُخبروا أحداً في السعودية عن ذلك.
وقف فوري لمبيعات الأسلحة للسعودية:

أما السناتور الجمهور راند بول فقال في مقال له بصحيفة ذا هيل إن الوقت الراهن هو الوقت المناسب ليعمل الحزبان الجمهوري والديمقراطي على قضية تحظى بدعم حقيقي من الطرفين في الكونغرس، ألا وهي الوقفُ الفوري لمبيعات الأسلحة للسعودية وكلِ المساعدات العسكرية الأمريكية لها.

أبرز ما ورد في مقال السناتور راند بول:
  • إن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي البشعة، والتصعيدَ الأخير للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، هما من أحدث النماذج على تجاوزات النظام السعودي، الذي لطالما حظي بحماية أمريكية بمبرر أنه حليف اقتصادي وسياسي.
  • دُون دعم واشنطن ستنهار البنية العسكرية السعودية لأنها تعتمد بشكل كبير على السلاح والدعم العسكري الأمريكييْن.
  • إن وقف السلاح والمساعدات عن الرياض هو أحسن وسيلة لوقف الأعمال القبيحة التي تمارسها السعودية.
  • من بين الشواهد على السجل السيء للسعودية اعتقالُها آلاف الأشخاص دون توجيه تُهم إليهم أو إخضاعهم لمحاكمات .
المصدر : صحف أمريكية
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