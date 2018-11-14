شاهد: هذا ما تبقّى من فضائية الأقصى بعد القصف الإسرائيلي

أظهرت لقطات مصورة، حطام مقر فضائية "الأقصى" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد استهداف الاحتلال للمبنى بـ4 صواريخ أدت إلى تدميره بالكامل وتسويته بالأرض، أول أمس، في غزة.

ماذا تّبقَى؟

خوذة إعلامية وورق وميكروفونات وأدوات بث تلفزيوني.. اختلطت جميعها بركام وبقايا حطام مقر القناة بعد قصفه في ليل الإثنين.

كاميرا الجزيرة مباشر سجلت لحظة استهداف طائرات الاحتلال مقر قناة الأقصى، بعدة صواريخ نحو الساعة 22:07 بالتوقيت المحلي.

انقطع بث القناة بعد الغارة، وبعد دقائق أوقفت برامجها وبثت صورة ثابتة لشعارها بعدما ضرب صاروخ تحذيري مقرها . وبعد ذلك بقليل سمع دوي ثلاثة انفجارات، واكتست شاشة القناة باللون الأسود .

وبعد ذلك بقليل سمع دوي ثلاثة انفجارات، واكتست شاشة القناة باللون الأسود تم إخلاء المبنى من الموظفين بعد الطلقات التحذيرية، وقال شهود عيان إن التفجير دمر المبنى كله، وأدت الانفجارات إلى إضاءة السماء المظلمة .

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