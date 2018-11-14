شاهد: غزة تُسقط ليبرمان والمقاومة تعلن الانتصار

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، استقالته من منصبه، بعد وقت قصير من جلسة خاصة عقدت ظهر اليوم، مع كتلته، وذلك على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

أبرز تصريحات ليبرمان:

أعلن استقالتي، احتجاجًا على موافقة المجلس الوزاري الأمني المصغر على وقف لإطلاق النار مع فصائل المقاومة في غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة هي بمثابة "خضوع واستسلام للإرهاب".

أطلب الاتفاق على موعد محدد لانتخابات مبكرة، وعدم "إدخال الدولة في حال شلل مستمر".

أعارض إدخال أموال لقطاع لغزة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عارض إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي .

لا أوافق على اتفاق وقف إطلاق النار، وكان يجب اشتراط التقدم في مفاوضات التهدئة بتسوية قضية الأسرى والمفقودين.

كان يجب إلزام حركة حماس بعدم تنظيم مظاهرات قرب السياج الحدودي .

حزبي عارض في السابق خطة "فك الارتباط" من قطاع غزة، كما عارض صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس لإطلاق سراح الجندي غلعاد شاليط .

اعتراف بالهزيمة:

سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس": استقالة ليبرمان هي بمثابة اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وانتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال.

استقالة ليبرمان هي بمثابة اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وانتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال. حركة الجهاد الإسلامي: استقالة ليبرمان انتصار لإرادة المقاومة وثبات لشعبنا في مواجهة الاحتلال، وقال الناطق باسم سرايا القدس إن المقاومة لم تكتف بردع العدو عسكريًا بل أربكت حساباته السياسية.

استقالة ليبرمان انتصار لإرادة المقاومة وثبات لشعبنا في مواجهة الاحتلال، وقال الناطق باسم سرايا القدس إن المقاومة لم تكتف بردع العدو عسكريًا بل أربكت حساباته السياسية. كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح: استقالة ليبرمان هو انتصار لصمود الشعب الفلسطيني وإرادته وتأكيدًا على صوابية خيار المقاومة في مواجهة العدو.

استقالة ليبرمان هو انتصار لصمود الشعب الفلسطيني وإرادته وتأكيدًا على صوابية خيار المقاومة في مواجهة العدو. لجان المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: استقالة ليبرمان هي انتصار نوعي للمقاومة بعد الفشل الأمني والعسكري في غزة.

استقالة ليبرمان هي انتصار نوعي للمقاومة بعد الفشل الأمني والعسكري في غزة. حركة الأحرار الفلسطينية:استقالة ليبرمان تؤكد مدى وهن البيت الصهيوني وتخبطه أمام صمود شعبنا وقوة المقاومة.

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أجواء ما قبل الاستقالة