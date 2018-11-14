شاهد: الاحتلال يفرج عن الشيخ خضر عدنان

في 2014 سجنته إسرائيل مرة أخرى بموجب اعتقال إداري يسمح باعتقال شخص دون توجيه تهمة إليه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة، وخاض في 2015 إضرابا آخر عن الطعام استمر 56 يومًا، ما أدى إلى تدهور صحته وأجبر الاحتلال على الإفراج عنه، ثم اعتقلته مرة أخرى في ديسمبر 2017.