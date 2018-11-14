شاهد: احتفالات في غزة باستقالة ليبرمان

عبر الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الأربعاء عن سعادتهم باستقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان واعتبروها انتصارا لهم.
وقام فلسطينيون بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بتوزيع الحلوى ابتهاجا باستقالة ليبرمان.
استقالة احتجاجية
- أعلن ليبرمان استقالته اليوم الأربعاء احتجاجا على وقف إطلاق النار في غزة الذي وصفه بأنه "استسلام للإرهاب" في خطوة تضعف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية.
- قال ليبرمان إن استقالته، التي ستصبح سارية بعد 48 ساعة من تقديم خطاب رسمي بها لنتنياهو، تعني أيضا انسحاب حزبه (إسرائيل بيتنا) المنتمي لأقصى اليمين، من الائتلاف.
- بذلك سيصبح نتنياهو مسيطرا على 61 مقعدا فقط في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا قبل عام من الانتخابات المقبلة في إسرائيل.
- في رام الله بالضفة الغربية، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن استقالة ليبرمان لم تكن مفاجئة وإن الغرض منها تحقيق مكاسب سياسية.