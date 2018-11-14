شاهد: احتفالات في غزة باستقالة ليبرمان

عبر الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الأربعاء عن سعادتهم باستقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان واعتبروها انتصارا لهم.

وقام فلسطينيون بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بتوزيع الحلوى ابتهاجا باستقالة ليبرمان.

استقالة احتجاجية

أعلن ليبرمان استقالته اليوم الأربعاء احتجاجا على وقف إطلاق النار في غزة الذي وصفه بأنه "استسلام للإرهاب" في خطوة تضعف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية.

قال ليبرمان إن استقالته، التي ستصبح سارية بعد 48 ساعة من تقديم خطاب رسمي بها لنتنياهو، تعني أيضا انسحاب حزبه (إسرائيل بيتنا) المنتمي لأقصى اليمين، من الائتلاف.