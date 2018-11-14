دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلي في أرقام

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في غزة مفيد الحساينة، أن التقديرات الأولية للعدوان الإسرائيلي على غزة تفيد بتدمير قوات الاحتلال لـ 880 وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي.
بيان وزارة الأشغال مساء الثلاثاء:
التقديرات الأولية للأضرار: 80 وحدة سكنية هدم كلي، 50 وحدة سكنية أضرار جزئية بالغة، 750 أضرار جزئية طفيفة ومتوسطة.
80% من الأضرار التي لحقت بالمنشآت السكنية تركزت في مدينة غزة.
شرعت آليات ومعدات الوزارة بإزالة الركام وإزالة الأجزاء الآيلة للسقوط في المباني المدمرة منذ الساعات الأولى للعدوان على غزة وفتح الشوارع.
استهداف المدنيين
الاحتلال الإسرائيلي استهدف في عدوانه على قطاع غزة عددا من منازل المدنيين والأبراج السكينة والمنشآت المدنية حيث قصف أكثر من ثماني بنايات وأبراج سكنية.
الضربات الجوية الاسرائيلية استهدفت 4 منازل لعائلات فلسطينية، مقر فضائية الأقصى وعمارة الرحمة التابعة لها، فندق الأمل، أكاديمية فلسطين ومقر للأمن الداخلي في غزة.
استشهد مساء أمس شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون، في غارتين على شمال ووسط قطاع غزة ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوان إلى 14 شهيدا فلسطينيا، 7 مدنيين بالإضافة إلى الشهداء السبعة لكتائب القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامي "حماس" في خانيونس.
شهدت مدينة غزة أمس احتفالات باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية، عقب يومين من التصعيد في القطاع المحاصر بينما قطع مستوطنون الطرق في مستوطنة سديروت احتجاجًا على الاتفاق.
صاروخ جديد
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الليلة الماضية إدخال صاروخ جديد للخدمة العسكرية خلال جولة التصعيد الأخيرة على قطاع غزة.
سرايا القدس قالت في بيان إن الصاروخ الجديد تم استخدامه مؤخرًا خلال قصفها لمدينة عسقلان المحتلة، مؤكدة أن الصاروخ ألحق أضرارًا جسيمة في منازل المستوطنين.
معلومات عن عدوان غزة
تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى خانيونس جنوبي قطاع غزة، في تحرك قالت إسرائيل إنه يمثل عملية "إنقاذ" سرية ومهمة لجمع معلومات استخباراتية، فيما ترددت أنباء عن أن العملية كان هدفها زرع أجهزة تجسس لكشف أي اتصالات تقود إلى معلومات للجنود الإسرائيليين المختطفين في غزة.
سرعان ما كشفت كتائب القسام العملية وتعاملت معها وأفشلتها، ما أدى إلى استشهاد 7 مقاومين بينهم القائد القسامي نورالدين بركة، وقتل على إثرها ضابط إسرائيلي رفيع وجرح آخر، فيما حاولت بقية القوة الإسرائيلية الفرار تحت غطاء كثيف من نيران طيران الاحتلال الحربي.
مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة مستهدفا المدنيين وبنايات سكنية ودمر مقر فضائية الأقصى التابعة للمقاومة ومقرا للأمن الداخلي في غزة، فيما استشهد سبعة مدنيين.
فصائل المقاومة الفلسطينية ردت بقصف مستوطنات غلاف غزة بعشرات الصورايخ واستهدفت حافلة إسرائيلية وهددت بتوسيع دائرة النار بعد عسقلان إذا تمادى الاحتلال في عدوانه على غزة.
صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة واحتمى المستوطنون في الملاجئ، وأعلنت إسرائيل مقتل مستوطنيْن اثنين وإصابة آخرين جراء القصف.
جهود مصرية مكثفة منذ بدء العدوان أفضت إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مساء أمس.