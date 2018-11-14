تضارب أمريكي بشأن فرض عقوبات على السعودية بسبب خاشقجي

انعكست رؤى المؤسسات الأمريكية المختلفة تجاه قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على التصريحات الصادرة عن المسؤولين وأعضاء الكونغرس ومسؤولي الاستخبارات.

ووضح من خلال هذا التضارب ميل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى عدم فرض عقوبات على السعودية والاقتصار على فرض عقوبات على أفراد سعوديين فقط، فيما تميل المؤسسة التشريعية –التي أصبح مجلس النواب فيها تحت سيطرة الحزب الديمقراطي- وكذلك مسؤولي الاستخبارات إلى ترجيح تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الجريمة، وبالتالي ضرورة فرض عقوبات.

الخارجية الأمريكية

استبعدت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على السعودية بسبب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، لكن الوزارة قالت إن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين بالمملكة لم ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات ومنع دخول بعضهم.

تصريحات هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية

يمكنني أن أخبركم أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجري محادثة معه، وأكدنا فيها على أهمية خضوع كافة المتورطين في مقتل خاشقجي للمساءلة. (ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة خارجية الأمريكية، حول ما إذا كان السعوديون متعاونين مع الولايات المتحدة بشأن تحقيقات خاشقجي).

وزير الخارجية مايك بومبيو أشار إلى أن حكومة الولايات المتحدة تقوم بتجميع بعض بياناتها الخاصة ومراجعة تلك الحقائق.

نحن نحصل على معلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، تماما كأي حكومة.

واشنطن كانت واضحة مع الحكومة السعودية حول توقع الشفافية والمساءلة والسرعة في تحديد ما حدث لخاشقجي.

بومبيو قام بإلغاء عدد من التأشيرات قبل بضعة أسابيع، كما أننا نحظر على بعض المسؤولين السعوديين دخول الولايات المتحدة. ولكن كان الوزير واضحا أيضا في القول إن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد.

لا نتوقع فرض عقوبات، ولكن لم تنته إجراءاتنا ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات وحظر بعض المسؤولين السعوديين من القدوم إلى الولايات المتحدة.

عقوبات وأدلة جديدة

على النقيض، أعلن السيناتور الجمهوري بوب كوركر، الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ قد يصوت خلال أسابيع على تشريع لمعاقبة السعودية بسبب الحرب في اليمن وجريمة قتل خاشقجي، مع احتمالية تمرير إجراءات لمنع مبيعات الأسلحة للرياض.

الإثنين، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنّ العقيد السابق في المخابرات السعودية، ماهر عبد العزيز مطرب، أجرى اتصالا بأحد المسؤولين السعوديين عقب مقتل خاشقجي وقال له "أخبر سيّدك أن المهمة انتهت". وفُسّرت أن المقصود بكلمة "سيدك" الواردة بالحوار عبر الهاتف، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رغم النفي السعودي لأي تورط للأخير في الجريمة.

وفقا للصحيفة، فإن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية يعتبرون أن التسجيل الذي اطلعت عليه الشهر الماضي مديرة المخابرات الأمريكية جينا هاسبيل، هو أقوى دليل حتى الآن يربط الأمير محمد بن سلمان بمقتل السيد خاشقجي.

"غير جدير بالثقة"

عضوُ مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام وصف ولي العهد السعودي بأنه "غير مستقرّ وغير جدير بالثقة".

غراهام قال إنه ناقش مع أعضاءٍ في مجلس الشيوخ عقوبات ضد السعودية في أعقاب مقتل خاشقجي.

ردّا على سؤالٍ حول ما إذا كان يدعو إلى تعيين ولي عهد جديد، قال غراهام إن الأمر متروك للسعودية لتحديد قيادتها.

غراهام: قيادة محمد بن سلمان كانت كارثية على العلاقة مع واشنطن والمنطقة، وسأجد صعوبة كبيرة في القيام بالأعمال كالمعتاد، مع شخص غيرِ مستقر إلى هذه الدرجة.

شكّك غراهام في تصريحات مستشارِ الأمن القومي جون بولتون بأن الأشخاص الذين سَمِعوا تسجيل مقتل خاشقجي لا يعتقدون أنه يورّط الأمير محمد قائلا "من الصعب جدا أن أصدّق أن 15 شخصا استقلوا طائرة خاصة إلى تركيا، وقطّعوا جسَد شخص ما في القنصلية، ولم يُخبروا أحداً في السعودية عن ذلك".

إنكار