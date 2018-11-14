ترمب يعين جنرالا سفيرا بالسعودية.. ما القصة؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد الذي كان أحد أهم القادة العسكريين خلال حرب العراق، سفيراً للولايات المتّحدة في السعودية.
ما القصة ؟
- الولايات المتحدة ليس لها سفير في السعودية منذ تولي ترمب السلطة في يناير /كانون الثاني 2017.
- عدم وجود سفير للولايات المتحدة في الرياض لمدة عامين تقريبا أصبح مشكلة مع تصاعد التوتر بين واشنطن والرياض.
ما أهمية الخبر؟
- تعيين أبي زيد يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية السعودية توترا على خلفية مقتل خاشقجي.
- قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أوائل الشهر الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق سعودي حضر من الرياض.
- اضطر ترمب لتوجيه انتقادات وممارسة ضغوط على المملكة بعد مقتل خاشقجي.
- ضغوط الولايات المتحدة جرى معظمها عبر اتصالات هاتفية وليس عبر سفير.
من هو جون أبي زيد:
- الجنرال أبي زيد، اليالغ من العمر 67 عاما، أمضى 34 عاماً في صفوف الجيش الأمريكي، وينحدر من أصول لبنانية، ويتحدث العربية بطلاقة.
- كان قائداً للقيادة الأمريكية الوسطى التي تغطي الشرق الأوسط خلال الحرب على العراق، بعيد الاحتلال الأمريكي في 2003 وحتى 2007.
- أبي زيد كتب رسالته للماجستير في جامعة هارفرد حول السعودية، ركز فيها على كيفية اتخاذ المملكة قرارات بشأن الإنفاق الدفاعي.
- تخرج جون أبي زيد المولود في كاليفورنيا من أكاديمية (ويست بوينت) العسكرية وحصل على منحة ليدرس في الأردن حيث تعلم اللغة العربية.
- بعد تقاعده في 2007. قال أبي زيد إنّه "من الممكن التعايش مع إيران نووية".
- أبي زيد وصف سلوك إيران بالعقلاني وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعاملت في الماضي مع اتحاد سوفييتي يمتلك أسلحة نووية.
- البيت الأبيض، أفاد بأن أبي زيد حاليا زميل زائر بمركز هوفر في جامعة ستانفورد ومستشار لشركة (جيه. بي أسوسييتس).
- يتعيّن على أبي زيد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، قبل أن يسافر إلى الرياض ليتسلّم مهامه.
ترمب والسعودية.. تواصل دون سفير:
- عند توليه مهامه الرئاسية، سارع ترمب في تعزيز العلاقات مع السعودية، لكن اضطرت الولايات المتحدة لتقليص التعاون وطلبت من المملكة وقف حملتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.
- جريمة مقتل خاشقجي، ألقت بالمزيد من الضغوط على المملكة والتي تواجه أصلا انتقادات وإدانات من منظمات دولية وأممية بسبب الحرب في اليمن.
- السعودية نفت في بادئ الأمر أي معرفة لها بمقتل خاشقجي أو ضلوعها فيه قبل أن تعترف ويقول نائبها العام إنه جرى التخطيط له مسبقا.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد على ضرورة معاقبة قتلة خاشقجي لكن دون المساس بمبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات.