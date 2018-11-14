تحقيق دولي ومحاكمة في تركيا.. شروط أنقرة في قضية مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء إن من الضروري فتح تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأكد تصميم بلاده على كشف ملابسات الجريمة.

وقال تشاووش أوغلو "سنفعل كل ما يلزم من أجل توضيح ملابسات القتل. كل من أبدى رغبته في رؤية الدليل أطلعناه عليه".

وأضاف تشاووش أوغلو "في البداية شكلنا مجموعة عمل مع السعودية، وقلنا إننا لا نفكر في إحالة المسألة لمحكمة دولية، ولكن في هذه المرحلة نرى أن إجراء تحقيق دولي بات شرطا".

وقالت تركيا من قبل إنها ستتعاون في إطار تحقيق دولي ودعت إلى إجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة.

من جانبه، طالب عمر تشيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمحاكمة المتهمين بقتل جمال خاشقجي أمام محكمة تركية على أن تراقب منظمات حقوق الإنسان الدولية هذه المحاكمة.

ووصف تشيليك تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بشأن التسجيلات الخاصة بمقتل خاشقجي بالخاطئة، وأكد أن تركيا تبحث عن الحقيقة ولا تسعى لاتهام شخص بعينه. وذلك بعدما قال بولتون إن تلك التسجيلات لا تشير بالضرورة إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الجريمة.

أبرز تصريحات تشيليك

فلتأت كل وحدات حقوق الإنسان بكل المنظمات المرموقة، بدءا من الأمم المتحدة وانتهاء بالاتحاد الأوربي، ولتراقب هذه المحاكمة".

لتحكم تلك المنظمات على مدى التزام هذه المحاكمة بمعايير القانون الدولي.

بدلا من إيجاد الشخص الذي أمر بتنفيذ هذه المذبحة بدأ كل فرد في تقييم الموقف الذي سيتخذه في المرحلة المقبلة بما يتماشى مع مصالح بلاده.

لا يمكن تنفيذ جريمة قتل خاشقجي دون أمر من جهات عليا، والعالم بأسره يبحث حاليا عن جواب لسؤال: من أعطى هذا الأمر؟

التسجيلات

أثار قتل خاشقجي غضبا عالميا لكن دون تحرك ملموس يذكر من قبل القوى الكبرى ضد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والداعم لخطط واشنطن لاحتواء النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

تركيا تمتلك عدة تسجيلات منها ما تضمن واقعة القتل ومحادثات تمت قبل تنفيذ هذه العملية كشفت عنها تركيا لاحقا.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان شكك يوم الإثنين في تصريح أردوغان بأن تركيا أطلعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على هذه التسجيلات.

دبلوماسي فرنسي كبير قال لاحقا إن لو دريان لم يؤكد أو ينف ما إذا كان مسؤولون فرنسيون استمعوا لهذه التسجيلات.

ألمانيا تعهدت بتعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية إلى أن يتم توضيح ما تم بشأن عملية القتل.

ألمانيا دعت إلى موقف أوربي مشترك فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى المملكة.

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