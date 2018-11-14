انتقادات لاذعة من نائب ترمب لزعيمة ميانمار بشأن اضطهاد الروهينغيا

وجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس انتقادات لاذعة لزعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي اليوم الأربعاء بسبب معاملة حكومتها لأقلية الروهينغيا المسلمة.
وقال بنس لسو تشي على هامش قمة إقليمية في سنغافورة إنه منزعج من سماع الأخبار المتعلقة بحل الأزمة، والتي نشأت من حملة قمع عسكرية عنيفة بحق مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان (راخين) والتي وصفتها الأمم المتحدة بحملة تطهير عرقي.
أبرز تصريحات بنس
- العنف والاضطهاد من جانب الجيش والمليشيات الأهلية الذي أسفر عن تشريد 700 ألف من الروهينغيا إلى بنغلاديش لا مبرر له.
- أنتظر سماع أخبار عن كيفية تمكين ميانمار لمسلمي الروهينغيا من العودة الطوعية إلى ديارهم.
- اعتقال ميانمار وإدانة صحفيين اثنين من رويترز مربك للغاية بالنسبة لملايين الأمريكيين.
- أتطلع للتحدث معك بشأن الأهمية التي نوليها لصحافة حرة ومستقلة.
رد زعيمة ميانمار
- رفضت زعيمة ميانمار خلال اللقاء، الانتقادات الموجهة إلى حكومتها، والمتعلقة بمعاملة أقلية الروهينغيا المسلمة.
- سو تشي: هذه فرصة طيبة لتبادل الآراء.
- سو تشي: نفهم الوضع في بلدنا أفضل من أي بلد آخر، وكلي ثقة أنك ستقول الأمر نفسه عن بلدك وهو أنك تفهم ما يحدث فيه أفضل من أي شخص آخر.
خلفية
- لقاء نائب الرئيس الأمريكي مع سوتشي كان على هامش قمة الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في سنغافورة.
- اللقاء انعقد بطلب من سو تشي نفسها.
- أصبحت سو تشي رمزا للديمقراطية بعد أن أمضت نحو 15 سنة قيد الإقامة الجبرية في منزلها لمعارضة الديكتاتورية العسكرية في ميانمار.
- على الرغم من أن سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تقود الحكومة المدنية في البلاد بصورة فعلية منذ أن فاز حزبها بأغلبية ساحقة في عام 2015، إلا أنها له صلاحيات محدودة في سيطرتها على البلاد بسبب دستور صيغ في ظل النظام العسكري الحاكم السابق.
- يضطلع الجيش في ميانمار بالمسؤولية عن العمليات الأمنية بما في ذلك الوضع في أراكان.
- تواجه سو تشي انتقادات واسعة النطاق لصمتها إزاء الانتهاكات بحق الروهينغيا.
- منظمة العفو الدولية أصبحت أحدث المنظمات التي تسحب الجوائز التي منحتها لزعيمة ميانمار مستشهدة بـ"الخيانة المخزية للقيم التي كانت تدافع عنها في الماضي".