انتقادات لاذعة من نائب ترمب لزعيمة ميانمار بشأن اضطهاد الروهينغيا

وجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس انتقادات لاذعة لزعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي اليوم الأربعاء بسبب معاملة حكومتها لأقلية الروهينغيا المسلمة.

وقال بنس لسو تشي على هامش قمة إقليمية في سنغافورة إنه منزعج من سماع الأخبار المتعلقة بحل الأزمة، والتي نشأت من حملة قمع عسكرية عنيفة بحق مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان (راخين) والتي وصفتها الأمم المتحدة بحملة تطهير عرقي.

أبرز تصريحات بنس

العنف والاضطهاد من جانب الجيش والمليشيات الأهلية الذي أسفر عن تشريد 700 ألف من الروهينغيا إلى بنغلاديش لا مبرر له.

أنتظر سماع أخبار عن كيفية تمكين ميانمار لمسلمي الروهينغيا من العودة الطوعية إلى ديارهم.

اعتقال ميانمار وإدانة صحفيين اثنين من رويترز مربك للغاية بالنسبة لملايين الأمريكيين.

أتطلع للتحدث معك بشأن الأهمية التي نوليها لصحافة حرة ومستقلة.

رد زعيمة ميانمار

رفضت زعيمة ميانمار خلال اللقاء، الانتقادات الموجهة إلى حكومتها، والمتعلقة بمعاملة أقلية الروهينغيا المسلمة.

سو تشي: هذه فرصة طيبة لتبادل الآراء.

سو تشي: نفهم الوضع في بلدنا أفضل من أي بلد آخر، وكلي ثقة أنك ستقول الأمر نفسه عن بلدك وهو أنك تفهم ما يحدث فيه أفضل من أي شخص آخر.

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