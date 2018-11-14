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سياسة

البرلمان الأوربي: مبيعات الأسلحة للسعودية تنتهك معايير الاتحاد

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
14/11/2018

قال مشرعون بالبرلمان الأوربي الأربعاء إن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تنتهك معايير الاتحاد الأوربي، وذلك للمرة الثانية في غضون شهر إثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أبرز ما جاء بجلسة البرلمان
  • تحدد القواعد المشتركة لتصدير الأسلحة، والخاصة بالاتحاد الأوربي، ثمانية معايير يتعين على الحكومات تطبيقها لدى اتخاذ قرار بشأن ترخيص لتصدير الأسلحة.
  • مشرعون قالوا إن مبيعات الأسلحة إلى السعودية انتهكت ستة من المعايير الثمانية.
  • النائبة الألمانية زابينا لوزينغ العضو في البرلمان الأوربي تقود جهودا لمحاسبة حكومات أوروبية.
  • لوزينغ: في اليمن، الأسلحة الأوربية مسؤولة بشكل أساسي عن الحرب الدائرة.
  • لوزينغ: ينبغي تطبيق القواعد المشتركة لتصدير الأسلحة بصورة فعالة. وهذا يتضمن آلية للعقوبات من بين أمور أخرى.
  • البرلمان الأوربي: يتعين فرض مزيد من القيود يتعين على صادرات الاتحاد الأوربي من الأسلحة.
  • البرلمان الأوربي: ينبغي فرض عقوبات على البلدان التي تستخف بقواعد الاتحاد في هذا الشأن.
  • مشرعون أوروبيون: الأسلحة الأوربية تذكي الصراع في اليمن حيث يقاتل تحالف سعودي إماراتي مسلحي جماعة الحوثي.
  • مشرعون أوربيون: مبيعات الأسلحة من دول أعضاء في الاتحاد الأوربي إلى السعودية قوضت الجهود الأوروبية للحد من الأسلحة.
خلفية
  • دعوة البرلمان الأوروبي لتعزيز القيود ليست ملزمة لكن هذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهر واحد يمرر فيها المشرعون الأوربيون قرارا يدعو لفرض قيود على مبيعات الأسلحة بعد مقتل خاشقجي.
  • وفقا لتقرير الاتحاد الأوربي السنوي بشأن صادرات الأسلحة فإن الاتحاد هو ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة إذ يصدر أكثر من ربع الأسلحة على مستوى العالم.
  • تعرضت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات من جانب منظمات حقوقية ومشرعين معارضين بسبب مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية.
  • سعت باريس لتعزيز ثقلها الدبلوماسي في الشرق الأوسط من خلال بيع سفن عسكرية ودبابات وأسلحة مدفعية وذخيرة إلى الإمارات والسعودية ومصر.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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