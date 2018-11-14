البرلمان الأوربي: مبيعات الأسلحة للسعودية تنتهك معايير الاتحاد

قال مشرعون بالبرلمان الأوربي الأربعاء إن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تنتهك معايير الاتحاد الأوربي، وذلك للمرة الثانية في غضون شهر إثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أبرز ما جاء بجلسة البرلمان

تحدد القواعد المشتركة لتصدير الأسلحة، والخاصة بالاتحاد الأوربي، ثمانية معايير يتعين على الحكومات تطبيقها لدى اتخاذ قرار بشأن ترخيص لتصدير الأسلحة.

مشرعون قالوا إن مبيعات الأسلحة إلى السعودية انتهكت ستة من المعايير الثمانية.

النائبة الألمانية زابينا لوزينغ العضو في البرلمان الأوربي تقود جهودا لمحاسبة حكومات أوروبية.

لوزينغ: في اليمن، الأسلحة الأوربية مسؤولة بشكل أساسي عن الحرب الدائرة.

لوزينغ: ينبغي تطبيق القواعد المشتركة لتصدير الأسلحة بصورة فعالة. وهذا يتضمن آلية للعقوبات من بين أمور أخرى.

البرلمان الأوربي: يتعين فرض مزيد من القيود يتعين على صادرات الاتحاد الأوربي من الأسلحة.

البرلمان الأوربي: ينبغي فرض عقوبات على البلدان التي تستخف بقواعد الاتحاد في هذا الشأن.

مشرعون أوروبيون: الأسلحة الأوربية تذكي الصراع في اليمن حيث يقاتل تحالف سعودي إماراتي مسلحي جماعة الحوثي.

مشرعون أوربيون: مبيعات الأسلحة من دول أعضاء في الاتحاد الأوربي إلى السعودية قوضت الجهود الأوروبية للحد من الأسلحة.

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