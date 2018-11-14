أعضاء بالكونغرس يتوقعون إجراء تصويت لمعاقبة السعودية

توقع أعضاء بالكونغرس الأمريكي أن يصوت مجلس الشيوخ خلال أسابيع، على تشريع لمعاقبة السعودية بشأن الحرب في اليمن ومسؤوليتها عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصليتها في إسطنبول.

أبرز تصريحات الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ:

مجلس الشيوخ قد يصوت قبل نهاية العام على تشريع يسعى لوقف كل أشكال الدعم للسعودية في حرب اليمن.

من الممكن كذلك طرح إجراءات لمنع مبيعات الأسلحة للرياض للتصويت.

أعضاء مجلس الشيوخ يبحثون عن طريقة ليظهروا للسعودية ازدراءهم لما حدث مع خاشقجي، ومخاوفهم بشأن الطريق الذي آل إليه اليمن.

سيكون من الصعب للغاية إذا ظهرت صفقة أسلحة أن نحميها من الإلغاء على الأقل في مجلس الشيوخ.

وطلب معاونو كوركر من وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيم ماتيس، ومديرة وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) جينا هاسبل، أن يأتوا للكونغرس أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لتقديم إفادة سرية للتصدي للمخاوف المتعلقة باليمن ومقتل خاشقجي.

سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب:

احتفظ رفاق الرئيس ترمب الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، لكنهم فقدوا أغلبيتهم في مجلس النواب لصالح الديمقراطيين.

سيظل الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب لحين دورة الانعقاد الجديدة للكونغرس في يناير/ كانون الثاني المقبل.

صوت الجمهوريون أمس لصالح وقف تشريع في إحدى اللجان من شأنه أن ينهي الدعم الأمريكي للحرب في اليمن.

رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، ألمحت إلى أن الأمور قد تتغير عندما يسيطر الديمقراطيون على المجلس إن لم يكن قبل ذلك، وقالت في بيان "يتعين على الكونغرس اتخاذ إجراء حقيقي وفوري لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية المروعة".

مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي زاد المخاوف في الكونغرس بشأن ما تسببت به الرياض في الحرب باليمن، خاصة جراء مقتل المدنيين في الهجمات السعودية.

الحرب في اليمن: