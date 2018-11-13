هذا ما حدث في غزة خلال يومين.. تسلسل زمني للأحداث

14 شهيدا فلسطينيا، و3 قتلى إسرائيليين، وعشرات الجرحى، واستهداف الاحتلال لمقري قناة الأقصى والأمن الداخلي وأبنية سكنية، قصف المقاومة حافلة إسرائيلية.. هذا ملخص ما حدث بغزة في يومين.

ليل الأحد: عملية خانيونس

تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى خانيونس جنوبي قطاع غزة، في تحرك قالت إسرائيل إنه يمثل عملية "إنقاذ" سرية ومهمة لجمع معلومات استخباراتية.

كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، سرعان ما كشفت العملية بقيادة القائد القسامي نور بركة، وأفشلتها واشتبكت مع الوحدة الإسرائيلية التي حاولت الفرار تحت غطاء كثيف من نيران طيران الاحتلال الحربي، واسفر ذلك عن مقتل قائد الوحدة الإسرائيلية وهو ضابط رفيع المستوى واستشهاد "بركة" و6 قسّاميين.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرت جميع سكان المستوطنات بالبقاء في الملاجئ، وقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته لباريس.

بقايا سيارة استخدمها وحدة الاستخبارات التابعة للاحتلال للتسلسل داخل قطاع غزة

صباح الإثنين: إعلان تفاصيل العملية

"القسّام" أعلنت تفاصيل الاشتباك مع منفذي العملية الفاشلة التي استشهد فيها بركة و6 مقاومين آخرين فضلًا عن سقوط جرحى، فيما توعدّت فصائل المقاومة الاحتلال برد قاس وأعلنت النفير العام لجميع مقاتليها ووحداتها الميدانية.

الاحتلال اعترف بسقوط قتيل إسرائيلي قيل إنه ضابط رفيع في جيش الاحتلال انتشرت صورته على مواقع التواصل الإسرائيلية، وإصابة آخر وكلاهما من طائفة الدروز.

كتائب القسام قالت إنها تمكنت من إفشال مخطط "صهيوني" عدواني كبير استهدف خلط الأوراق ومباغتة المقاومة وتسجيل إنجاز نوعي، مؤكدة أن العملية كانت تهدف إلى توجيه ضربة قاسية للمقاومة داخل القطاع.

محللون عسكريون إسرائيليون أقروا بفشل عملية خانيونس وقالوا إن إسرائيل ستجد صعوبة بالغة في محاولة تبريرها أمام العالم، وخصوصا أنها جاءت بعد جهود حثيثة في الأشهر الأخيرة للتوصل لتسوية تؤدي إلى تهدئة في غزة، ما ينذر بحدوث تصعيد عسكري كبير.

اتصالات مصرية مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في محاولة للتهدئة، وتضامن واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع غزة ودشن نشطاء هاشتاج #بالمرصاد يشيد بنجاح المقاومة في إفشال عملية خانيونس ويسرد حكاية القائد القسّامي الشهيد نور الدين بركة.

قوات إنقاذ إسرائيلية تتحصن عند سماع صفارات الإنذار نتيجة إطلاق صواريخ من غزة

ليل الإثنين: المقاومة ترد

شنت قوات الاحتلال الإسرئيلي غارات مكثفة على قطاع قطاع مما أودى بحياة 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين بجروح.

وفي رد فعل، أمطرت فصائل المقاومة الفلسطينية بالصواريخ المحلية الصنع مستوطنات إسرائيلية مجاورة للقطاع أبرزها عسقلان.

فصائل المقاومة أطلقت أكثر من 300 صاروخ وقذيفة من غزة على مناطق عدة، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 إسرائيليا، كما استهدفت المقاومة حافلة إسرائيلية في مستوطنة متاخمة للقطاع شرقي جباليا.

جيش الاحتلال طلب من المستوطنين البقاء في الملاجئ، بينما دوت صافرات الإنذار مجددًا في عسقلان والخليل ومنطقة البحر الميت والنقب الغربي وعين جدي، وقصفت قوات الاحتلال مقر فضائية الأقصى التابعة للمقاومة، ومقرًا للأمن الداخلي في القطاع وعددا من البنايات السكنية في غزة.

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية هددت بزيادة مدى وكثافة قصف الصورايخ، وتوسيع دائرة النار إذا واصل الاحتلال عدوانه، بينما اجتمع نتنياهو ووزير دفاعه لإجراء مشاورات عاجلة في مقر وزارة الدفاع بعد تطورات غزة.

أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام

فجر الثلاثاء: المقاومة الفلسطينية تحذر

بيان من كتائب القسام يؤكد أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في حالة تشاور جدي لتوسيع دائرة النار، موضحًا أن عسقلان هي البداية وأن أسدود وبئر السبع هما الهدف التالي للمقاومة إذا تمادى الاحتلال في عدوانه على المدنيين في القطاع.

القسام هددت بأن نحو مليون "صهيوني" سيكونون بانتظار الدخول في دائرة صواريخ المقاومة إذا استمر العدوان، وحملت قيادة الاحتلال ما حصل في عسقلان.

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قالت في بيان إن استمرار العدوان بهذه الطريقة واستهداف العدو للبيوت والأماكن العامة والمقرات المدنية قد جعل المقاومة تتخذ قرارًا بتوسيع دائرة الرد، وقصف ما بعد مدينتي بئر السبع أسدود، وحذرت المستوطنين من الخروج من الملاجئ.

الغارات الإسرائيلية استهداف الأبنية السكنية في قطاع غزة

ظهر الثلاثاء: توتر على الحدود وسقوط شهداء

تَواصلت الغارات الإسرائيلية على غزة واستهداف الأبنية السكنية مما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين.

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قررت تعليق الدراسة اليوم في قطاع غزة حفاظًا على سلامة الطلاب.

وسائل إعلام إسرائيلية تعلن مقتل مستوطنيْن اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء سقوط صاروخ على بناية سكنية في عسقلان مساء الإثنين.

القاهرة تكثف اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لوقف التصعيد المتبادل بين الطرفين في قطاع غزة، لاسيما في ضوء قيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعي للقطاع.

مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اعتبر إسرائيل ضحية هجمات، وقال إنها مضطرة للرد العسكري دفاعًا عن نفسها .

منظمة التحرير الفلسطينية تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة، وتطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لمنع تكرار المجازر بحقه.

المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر يجتمع لبحث الوضع في قطاع غزة، وسط إدانات عربية ودولية لقصف غزة، وفي وقت دفع فيه جيش الاحتلال المزيد من التعزيزات إلى المناطق الحدودية.

مساء الثلاثاء: وقف إطلاق النار